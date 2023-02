¿Cómo logró volverse famosa Kimberly Loaiza?

Kimberly Loaiza, quien presumió que conoció al cantante Sebastián Yatra, es una de las influencers más populares en las redes sociales, tan sólo en Instagram cuenta con casi 37 millones de seguidores con quienes comparte impactantes imágenes en bikini o tiernas postales junto a sus hijos, pero ¿cómo se volvió famosa?

Con el avance de la plataforma de videos muchas personas comenzaron a gozar de popularidad, ejemplo de ello es Kimberly Loaiza, cuyo cuñado César Pantoja, fue señalado de acosar mujeres, quien en su canal de YouTube tiene más de 36 millones de suscriptores.

Kim, como la llaman de cariño, inició su canal de YouTube en noviembre de 2016 en donde comparte contenidos de su vida diaria o junto a su esposo Juan de Dios Pantoja, quien fue criticado por no mantener el aislamiento luego de dar positivo a COVID-19.

El 2 de diciembre Kimberly Loaiza publicó su primer video en YouTube en donde se presentó y dijo que con tan sólo 18 años comenzaba una carrera en las redes sociales.

“Mi nombre completo es Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez, tengo 18 años. A partir de hoy quiero dedicarme a hacer videos… Te diré tres razones por la cual debes suscribirse a este canal. Primera, no voy a enfocarme sólo en una cosa, no se van a aburrir porque voy a estar haciendo tutoriales, retos y todo lo que se me vaya ocurriendo. Dos, prometo tratarlos muy bien… Número tres, estoy segura de que daré lo mejor de mí y me voy a esforzar”

Kimberly Loaiza.