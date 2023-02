Kimberly Loaiza estrena “Infieles”, ¿canción que habla de Piqué y Clara Chía?

La influencer Kimberly Loaiza reveló su nueva canción “Infieles”, misma que tuvo una precipitada y acelerada promoción, la cual ya está disponible en la plataforma de música Spotify.

Muchos fanáticos de Kimberly Loaiza han encontrado detalles curiosos en la canción, misma que tuvo una publicidad enigmática. Además de la influencer, “Infieles” cuenta con la composición de El de la O, Gotex, JD Pantoja (esposo de Kimberly), Juan Venegas y Jutha.

Otra de las curiosidades del sencillo es que tiene una temática, pues habla sobre la historia de una pareja y un amor que surgió cuando no debía, es decir cuando había compromiso con terceros.

“Infieles” toca el controversial tema de la infidelidad en parejas, misma que ha estado muy presente tras la ruptura entre la cantante Shakira y Gerard Piqué, quienes terminaron su relación por el nuevo romance entre el exfutbolista y Clara Chía.

“Entre los dos nada debía pasar, ahora es todo tan distinto, ahora somos los extraños en el juego del amor. Yo sabía que esto no estaba bien, no debimos inventar una fantasía y jugamos con fuego, no tuvimos miedo. Ya es muy tarde, nos enamoramos”.

Fragmento de “Infieles”, nueva canción de Kimberly Loaiza