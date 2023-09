Kourtney Kardashian casi pierde a su bebé, fue sometida a una cirugía fetal urgente

Kourtney Kardashian, quien tiene un avanzado embarazo, reveló este miércoles en redes sociales, que fue sometida a una cirugía fetal urgente, motivo por el cual tuvo que ser hospitalizada.

A través de su cuenta de Instagram, la mayor de las Kardashian publicó una fotografía donde se ve su mano canalizada con un catéter mientras es tomada por la mano tatuada de su esposo, Travis Barker . En la publicación, Kourtney escribió un emotivo donde explicó que a pesar de ser su cuarto hijo “no estaba preparada para el miedo a entrar en una cirugía fetal urgente”.

“Como alguien que ha tenido tres embarazos muy fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo a entrar en una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender ese sentimiento de miedo”.