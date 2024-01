Kumail Nanjiani y la odisea para superar a su personaje de “Bienvenidos al Chippendale”, nominada al Emmy

Kumail Nanjiani, protagonista de “Bienvenidos al Chippendale”. Foto: Gettyimages

Kumail Nanjiani, actor nominado al Emmy, por la serie “Bienvenidos al Chippendale” compartió en entrevista para Unotv.com el duro trabajo que tuvo que realizar para dar vida a Somen “Steve” Banerjee, un hombre de negocios indio que, tras comprar un club nocturno fallido en Los Ángeles, su vida cambió al abrir una compañía de bailarines eróticos para mujeres.

El protagonista de la serie aseguró que éste ha sido el trabajo más difícil, hasta el momento, de su carrera no solo porque tuvo que subir varios kilos, también por la carga emocional que requería interpretar a “Steve” Banerjee: “Fue agotador emocionalmente, no fue fácil entrar ahí y no fue fácil salir de ahí”.

La serie de Star+ retrata la manera en que fue transformándose Somen “Steve” Banerjee por alcanzar el prestigio, el dinero y el poder, llevándolo a tomar malas decisiones comerciales y transitar por un camino oscuro, escandaloso y peligroso.

El apoyo de su coprotagonista Annaleigh Ashford fue fundamental

Nanjiani dijo, que recibió mucho apoyo por parte de su compañera de reparto Annaleigh Ashford: “me ayudó porque emocionalmente era difícil para mí cortar después de grabar, llegar a casa y no sentir lo que sentía mientras hacía las escenas, especialmente los últimos episodios, que no tenía muchos momentos felices, estaba enojado o triste”.

El actor de Pakistán añadió que la experiencia de Ashford le ayudó para cortar y dejar el personaje que hizo durante cinco meses: “yo ya solo quería regresar a mi casa con mi esposa”, dijo Kumail.

¿Quién es Kumail Nanjiani, actor nominado al Emmy?

Kumail Nanjiani es un actor pakistaní de 45 años, nominado al Emmy, en la categoría de Mejor Actor protagonista en miniserie o película para televisión. Reconocido principalmente por haber conformado el reparto de la laureada serie de televisión Silicon Valley.

