Kylie Minogue en la CDMX: fecha, hora y setlist

Kylie Minogue está de gira con su “Tension Tour 2025”. Foto: AFP

Kylie Minogue llega a México con su “Tension Tour 2025” y el próximo viernes 22 de agosto ofrecerá un concierto en la capital del país.

La australiana, que entre sus éxitos se encuentran “Can’t Get You Out of My Head”, actuará este viernes en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y se espera que su concierto empiece a las 21:00 horas.

Además, de presentarse en la CDMX, la cantante también estará el 24 en Guadalajara, Jalisco, en el Auditorio Telmex y el 26 en Monterrey, Nuevo León, en el Auditorio Banamex.

Posible setlist del concierto de Kylie Minogue

Después de varios conciertos en varias partes del mundo, Kylie Minogue pisará tierras aztecas y este podría ser el setlist de sus conciertos en México.

Lights Camera Action

In Your Eyes

Get Outta My Way

Good As Gone

Spinning Around

On a Night Like This

Better the Devil You Know

Shocked

Dancing

The Loco-Motion

Where the Wild Roses Grow

Say Something

Supernova / Real Groove / Magic / Where Does the DJ Go?

Confide in Me

Slow

Timebomb

Edge of Saturday Night

Tension

Can’t Get You Out of My Head

All the Lovers

Padam Padam

Love at First Sight

¿Cuándo fue la última vez que Kylie Minogue visitó México?

La única vez que Kylie Minogue se presentó en México fue en 2011 como parte de su gira “Aphrodite: Les Folies Tour” y tuvieron que pasar más de 10 años para que la cantante se vuelva a presentar en el país.

Durante una plática que tuvo con el periódico Reforma el año pasado, la cantante recordó cómo fue aquella vez que estuvo en México.