Kylie Minogue en la CDMX: fecha, hora y setlist
Kylie Minogue llega a México con su “Tension Tour 2025” y el próximo viernes 22 de agosto ofrecerá un concierto en la capital del país.
La australiana, que entre sus éxitos se encuentran “Can’t Get You Out of My Head”, actuará este viernes en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y se espera que su concierto empiece a las 21:00 horas.
Además, de presentarse en la CDMX, la cantante también estará el 24 en Guadalajara, Jalisco, en el Auditorio Telmex y el 26 en Monterrey, Nuevo León, en el Auditorio Banamex.
Posible setlist del concierto de Kylie Minogue
Después de varios conciertos en varias partes del mundo, Kylie Minogue pisará tierras aztecas y este podría ser el setlist de sus conciertos en México.
- Lights Camera Action
- In Your Eyes
- Get Outta My Way
- Good As Gone
- Spinning Around
- On a Night Like This
- Better the Devil You Know
- Shocked
- Dancing
- The Loco-Motion
- Where the Wild Roses Grow
- Say Something
- Supernova / Real Groove / Magic / Where Does the DJ Go?
- Confide in Me
- Slow
- Timebomb
- Edge of Saturday Night
- Tension
- Can’t Get You Out of My Head
- All the Lovers
- Padam Padam
- Love at First Sight
¿Cuándo fue la última vez que Kylie Minogue visitó México?
La única vez que Kylie Minogue se presentó en México fue en 2011 como parte de su gira “Aphrodite: Les Folies Tour” y tuvieron que pasar más de 10 años para que la cantante se vuelva a presentar en el país.
Durante una plática que tuvo con el periódico Reforma el año pasado, la cantante recordó cómo fue aquella vez que estuvo en México.
“Debo confesar que cuando canté en Ciudad de México usé varias veces la máscara de oxígeno porque la altura me sorprendió, pero el amor de los fans compensó todo. Los recuerdo en todas partes, cantándome y diciéndome lo mucho que amaban lo que hago”.Kylie Minogue