Kyotto: del barrio a los escenarios internacionales

Diego Muiños, conocido como Kyotto, es un talentoso cantante español que gracias a su propuesta musical que nació en su barrio ahora ha comenzado a tener éxito internacional en especial gracias a su disco “Por si no vuelvo a casa”.

Kyotto presentó dos fechas con soldout en la ciudad de México, en entrevista con Unotv.com habló de los detalles de su música que lo ha llevado a comenzar un camino internacional.

Al abordar su último álbum, “Por si no vuelvo a casa”, Kyotto destacó la sorprendente rapidez con la que creó este trabajo en comparación con sus proyectos anteriores. Con un brillo en los ojos, describió el proceso creativo y cómo la canción que da título al álbum, ubicada al final, fue una elección estratégica. “Fue un reto para mí”, admitió, “trabajar en el formato LP, y decidir dónde colocar esa canción fue una decisión importante. Al final, creo que fue un acierto dejarla al final, dándole más peso al trabajo”.

Kyotto ahondó en la esencia de su propuesta musical, especialmente en las letras. “Creo que las letras son lo que hacen conectar y que todo el mundo quiera ir a verme”, compartió.

“Mi formato es muy personal, muy íntimo, y al final, la gente acaba conectando con esa parte y llevándola a sus propias vivencias”. En su disco exploró temas universales como el miedo a la soledad y la nostalgia por el hogar, resaltando que su música es un medio para que la audiencia se identifique y se sumerja en sus propias experiencias.

Sobre el proceso de creación de “Por si no vuelvo a casa”, Kyotto enfatizó la coherencia y el reto que representa un álbum trabajado en ocho meses. “Pasar por momentos y sentimientos universales y necesarios de hablar es parte de la narrativa”, expresó.

Kyotto no solo se sumerge en la creación musical, sino que también aprende y evoluciona en el escenario. Comparó sus primeras actuaciones estáticas con su reciente show en Madrid, resaltando la importancia de la experiencia y la observación. “Estaba estático en el escenario, no interactuaba con el público. Ahora, en mi último show en España, no hay comparación. Es un espectáculo más profesional en todos los aspectos”.

En cuanto a sus planes futuros, Kyotto compartió su deseo de lanzar varios trabajos este año, con la posibilidad de otro disco en el horizonte. Su enfoque musical es amplio, sin encasillarse en un solo género. “No me cierro a nada”, afirmó.