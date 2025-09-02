“La Arrolladora Banda El Limón” tocará durante el Grito del 15 de septiembre en el Zócalo

| 09:54 | Alberto Estrada | Gobierno de México
“La Arrolladora Banda El Limón” pondrá la música en el Zócalo. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que “La Arrolladora Banda El Limón” se presentará el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de las fiestas patrias.

El noche del 15 de septiembre, además de la presentación de “La Arrolladora Banda El Limón”, también actuarán Legado de Grandeza y Alejandra Avalos.

El evento musical previo a la ceremonia del “Grito de Independencia” empezará a las 20:00 horas, informó el Gobierno de México.

Información en desarrollo…

