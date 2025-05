GENERANDO AUDIO...

Carey Mulligan protagoniza “La balada de la isla”. Foto: Cine Canibal

¿Qué harías si ganaras la lotería? En “La balada de la isla”, un excéntrico millonario tiene claro su sueño: reunir a su banda favorita para un concierto privado.

Esta nueva comedia británica, dirigida por James Griffiths y protagonizada por Tim Key, Tom Basden y Carey Mulligan, explora con humor y calidez los anhelos, las decepciones y las segundas oportunidades.

Tráiler “La balada de la isla”

La película, escrita por Key y Basden, gira en torno a Charles, un hombre peculiar que, tras hacerse millonario de la noche a la mañana, decide usar su fortuna no para lujos, sino para cumplir su fantasía más íntima: volver a ver juntos a los integrantes de Mortimer-McGwyer.

Mortimer-McGwyer es una antigua banda cuyos miembros también fueron amantes. La cita tendrá lugar en su casa, situada en una remota isla llamada Wallis Island.

“La balada de la isla”, un sueño que nació en un piso compartido

En entrevista con UnoTV, Tim Key recordó que la idea de la película: “Tom Basden y yo vivíamos juntos en un departamento en Londres en 2006, estábamos sin dinero, intentando dejar nuestros trabajos de día. Inventábamos muchas ideas para el escenario, pero esta historia nos pareció más grande, como un cortometraje”, contó.

La idea tomó fuerza cuando Griffiths, director de la cinta, se interesó en el proyecto: “James se enamoró del concepto y así comenzó todo”, añadió Key.

¿El dinero da la felicidad?

Aunque el filme parte de la clásica fantasía de “ganarse la lotería”, la historia evita el cliché del millonario arrogante.

“Lo que me gusta es que Charles no usa el dinero para comprar cosas materiales. Lo invierte en algo que lo hace feliz: volver a ver a sus músicos favoritos”, explicó el también actor. Sin embargo, la situación se complica cuando los planes de Charles no salen como esperaba, lo que da pie a momentos tanto cómicos como emotivos.

Un personaje con corazón

El protagonista de “La balada de la isla” describió su personaje como un excéntrico, parlanchín, que tiene un gran corazón y hace todo desde un lugar de bondad, aunque mienta un poco. La intención de los guionistas fue crear personajes con profundidad, alejados de los arquetipos de “buenos” y “malos”.

“Queríamos mostrar a dos personas que te van cayendo bien conforme avanza la película. Que el conflicto no sea blanco y negro, sino más humano”, añadió Tim Key.

Trabajar con Carey Mulligan

Uno de los retos más grandes para Key fue actuar junto a Carey Mulligan en “La balada de la isla”, actriz reconocida por sus papeles en películas como “An Education” y “Promising Young Woman”.

“Es intimidante hacer tu primera escena con alguien como ella. Pero fue también una de las mayores alegrías. Carey no solo es brillante como actriz, también es cálida, generosa y entendió perfecto el tono de la película”, confesó Tim Key.

Una comedia con alma

Aunque los creadores no comenzaron con un objetivo fijo, “La balada de la isla” fue tomando forma como una comedia íntima y entrañable.

“Es una película pequeña, excéntrica, muy británica. Creo que tiene bastante corazón y que hace reír, pero también emociona. Varias personas nos han dicho que es justo el tipo de película que necesitan hoy en día”, concluyó Key.

¿Dónde y cuándo ver “La balada de la isla”?

“La balada de la isla” llega a cines de México el 8 de mayo.