¡Se suma a la lista! La Banda el Recodo anuncia que ya no tocará corridos

GENERANDO AUDIO...

Banda el Recodo. Foto: Cuartoscuro

La Banda el Recodo anunció que dejarán de tocar los corridos luego de que en varios estados de la República Mexicana se tomara la decisión de prohibir la reproducción de temas que hagan apología del delito.

Aunque su vocalista, Ricky Yocupicio, aseguró que sus corridos son ficticios y no hacen alusión a nadie en específico, acatarán las reglas de los lugares que visiten y no entonarán esos temas.

“Son corridos ficticios. Corridos que no hablan de ninguna persona y son corridos, llamémosle de revolución; sin embargo, no vamos a tocar ninguno de ellos. Hay que respetar las reglas, a donde fueres haz lo que vieres, es lo que nos han enseñado”.

El cantante de la agrupación aseguró que las reglas siempre están en constante evolución y ellos, como Banda el Recodo, acatarán las indicaciones.

“Las reglas siempre van a evolucionar, van a cambiar. El día de hoy benefician a alguien, el día de hoy perjudican a alguien. No te puedo decir si benefician o perjudican, simplemente si están diciendo que están prohibidos, pues se prohíben”.

Además, Ricky Yocupicio, vocalista de Banda el Recodo, lamentó la situación que, hace días, se vivió en el Palenque de Texcoco tras la presentación de Luis R. Conrriquez por negarse a interpretar corridos.

En entrevista con “Ventaneando” aseguró que las personas que causaron los destrozos no son verdaderos fans del cantante.

“Se me hace una tristeza porque cuando a ti te prohíben algo.. el público que fue a verlo, empezando por ahí, no son verdaderos fans, por lo que les hicieron a los músicos, atentar contra los instrumentos, se me hace una gachada. Hay que respetar. No creo que él les haya faltado al respeto, simplemente siguió unas órdenes”.

La Banda el Recodo se suma a Grupo Firme, quien, hace unos días, también anunció que dejarían de tocar los corridos, mismos que también, destacaron, son ficticios.