La boda de Selena Gomez y Benny Blanco arranca con una íntima cena de ensayo

Selena Gomez y Benny Blanco preparan su boda. foto: AFP

Selena Gomez y Benny Blanco dieron inicio oficial a su esperado fin de semana de bodas con una cena de ensayo íntima y llena de emociones, el encuentro se celebró el viernes 26 de septiembre en una propiedad privada y de lujo fue descrito como un evento con “la mejor vibra”.

De acuerdo con People, la velada incluyó familiares y amigos cercanos a la pareja, por lo que todo apunta a que en la boda la lista de invitados sea estelar.

“Las festividades de la boda comenzaron ayer con una cena de ensayo. Había un ambiente inmejorable, la cena se prolongó hasta bien entrada la noche y los invitados lo pasaron genial”, aseguró la fuente.

Se espera la presencia de Taylor Swift, amiga de toda la vida de Gomez, además de sus compañeros de Only Murders in the Building, Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd, así como Paris Hilton.

Historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez, de 33 años, y Benny Blanco, de 37, confirmaron su relación en diciembre de 2023, seis meses después de haber comenzado a salir. Un año más tarde, el 11 de diciembre de 2024.

La cantante anunció su compromiso a través de Instagram, mostrando fotos de la romántica propuesta, un picnic con su comida rápida favorita, Taco Bell, y un brillante anillo de compromiso de diamantes tipo marquesa.

Previo al gran día, ambos disfrutaron de despedidas de soltero muy diferentes, Gomez viajó a Cabo San Lucas, México, donde celebró a bordo de un yate junto a sus amigas, entre bailes, risas y el sol del Pacífico. Incluso compartió imágenes en Instagram luciendo un velo con la frase “futura novia” bordada y posando junto a una pancarta de globos con el mensaje “Sra. Levin”, en referencia al apellido real de Blanco, Benjamin Joseph Levin.

Por su parte, Blanco se divirtió en Las Vegas, disfrutando de cenas de lujo, un spa y una noche de fiesta en el club XS del Wynn, donde estuvo acompañado por Lil Dicky y vio a Marshmello en el escenario. “Nunca olvidaré este fin de semana”, escribió en sus redes sociales al compartir recuerdos de su despedida.

Expectativa máxima por la boda

En una entrevista reciente en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Gomez fue cuestionada sobre cómo estaba viviendo los preparativos de su enlace. “Es maravilloso. Tengo mucha suerte”, respondió la cantante. Con una sonrisa, añadió: “Va bien. Estoy muy emocionada”.

Con un inicio de celebraciones marcado por una cena íntima y vibrante, la boda de Selena Gomez y Benny Blanco promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.