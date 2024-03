¿Adiós vaquero? La botarga del Dr. Simi anuncia su retiro y esto es lo que sabemos hasta ahora

La botarga del Dr. Simi se despide. Fotos: Cuartoscuro

“Anuncio que el día de hoy me doy una pausa indefinida en mi carrera”, estas fueron las palabras con las que la botarga más popular de México parece anunciar su retiro momentáneo de las plataformas sociales y de eventos presenciales. Esto es lo que sabemos del adiós del Dr. Simi.

Dr. Simi anuncia su retiro en un video de TikTok

La famosa botarga de las Farmacias Similares compartió un video en el cual hizo un importante anuncio a sus seguidores.

En dicho clip aparece el Dr. Simi indicando que de manera indefinida se retira para tomarse un respiro.

“Cómo ustedes saben, en los últimos años he estado en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá, he viajado a diferentes países y he conocido a múltiples personalidades, he estado en momento complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor a nuestro planeta y a todos mis fans en general”, empezó la botarga.

Posteriormente, el video cambió mostrando los momentos más virales y recordados de la popular botarga para después seguir con su mensaje:

“Pero como saben, todo famoso merece una pausa y así como muchos rockstars han anunciado su retiro de los escenarios, ha llegado mi momento. Estoy cansado, jefe. Es por eso que les aviso que a partir del día de hoy me doy una pausa indefinida en mi carrera, gracias totales”.

Las reacciones en la red

Al gozar de tal popularidad, las reacciones nos e hicieron esperar y los cientos de seguidores que el Dr. Simi tienen en TikTok y en otras plataformas de redes sociales donde también se puede observar el video, no se hicieron esperar.

“Lo lograron finalmente lo rompieron, ganaron. Destrozaron a alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no hacia nada más que ayudar. Alguien que amo con el ❤️🥺😭😭”

“NOOOOOOOOOOO 😭😭😭😭😭😭😭 Q SE SEPAREN MIS PAPÁS PERO SIMI NO T VAYAAAAS 😭😭😭😭😭😭”

“NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO YA NO CREO EN NADA D ELA VIDA”

Estos fueron sólo algunos de los comentarios que se pudieron apreciar en el video que ya suma más de 144 mil reacciones, mil 336 comentarios y fue guardado 4 mil 574 ocasiones

¿Realmente se va el Dr. Simi?

Tan solo un día pasó y el popular personaje lanzó otro video en el cual aclaró su supuesto retiro.

“Recientemente, anuncie mi retiro de los escenarios y redes sociales y es por eso que ahora vengo a aclarar todas sus dudas”, dijo la voz de Dr. Simi mientras realizaba una maleta de viaje.

“Así es, me retiré de la vida rockstar, paras irme de vacaciones. Sustos que dan gusto, ¿verdad? Quiero darles la noticia de que estaré viajando por diferentes puntos de la República Mexicana para llevarles muchas sorpresas y bloqueador solar”, agregó al verse en una central de autobuses.

Así que pese a las críticas que generó por parte de algunos que pensaron que su retiro se debía a que se sumaría a la campaña electoral de algún candidato, esto no resultó ser así. Hay Dr. Simi para rato y la pausa anunciada, sólo se debió al asueto de Semana Santa, tiempo en el cual, la famosa botarga estará visitando diversos puntos de la república llevando bloqueador solar a sus seguidores.