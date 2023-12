La canción que le quitó el número 1 a “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey

Desde hace cuatro años, Mariah Carey tuvo el número 1.Foto: Gettyimage/Shutterstock

Desde hace algunos años “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey es sinónimo de Navidad y se ha convertido en todo un clásico, la caul no puede faltar en estas fechas.

La popular canción suele alcanzar el número 1 de la lista Billboard Hot 100, la lista de sencillos estadounidense, pero en este 2023 no fue así y quien se queda con ese honor es “Rockin’ Around The Christmas Tree” de Brenda Lee, que también alcanzó fama cuando fue parte de la banda sonora de “Mi pobre angelito” de 1990.

“Rockin’ Around The Christmas Tree” encabeza la lista Billboard Hot 100 por primera vez, 65 años después del debut de la canción. Al alcanzar el puesto número 1, Lee rompe varios récords, muchos de los cuales estaban en manos de Mariah Carey y “All I Want for Christmas Is You”.

“¡Esto es increíble! No puedo creer que ‘Rockin’ haya alcanzado el número 1 65 años después de su lanzamiento, ¡esto es tan especial! Gracias al equipo de UMG/UMe que trabajó tan duro para celebrar el aniversario de la canción este año. Pero lo más importante, gracias a los fans que siguen escuchando. La canción salió cuando era un joven adolescente y ahora saber que ha resonado con varias generaciones y continúa resonando, es uno de los mejores regalos que he recibido. ¡Sigue rockeando y feliz Navidad!”, dijo Brenda Lee.

Brenda Lee, está celebrando que su canción insignia y gran clásico navideño, “Rockin’ Around The Christmas Tree”, que cumple su aniversario número 65. El año pasado fue la segunda canción navideña más escuchada con 240 millones de reproducciones.

Lee interpretará “Rockin’ Around The Christmas Tree” en el próximo especial de televisión de NBC “Christmas at the Opry”, que se emitirá el jueves 7 de diciembre.