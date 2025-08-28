La Casa de los Famosos: ¿cómo votar por tu favorito y a qué hora se abren votaciones?

GENERANDO AUDIO...

Las votaciones para salvar a tu famoso favorito ya están abiertas y tú puedes decidir quién sigue en el reality show y quién deja “La Casa de los Famosos México”. Y es que, tras la quinta gala de nominación los nominados son: Facundo, Aldo, Alexis Ayala, Dalilah, Aarón, Abelito, Mar y Mariana

De los ocho nominados, sólo uno podrá ser salvado el viernes, mientras que los demás seguirán en la placa hasta la eliminación. Aquí te explicamos ¿cómo votar por tu favorito?, ¿a qué hora se abren las votaciones? y ¿dónde hacerlo gratis?

¿Cómo votar en “La Casa de los Famosos México”?

La votación para salvar a tu famoso favorito de “La Casa de los Famosos México” se realiza de manera exclusiva y gratuita a través del sitio oficial del programa. Aunque durante la gala, Galilea Montijo comparte un código QR que puedes escanear y te lleva directamente a la votación.

Para votar sigue este paso a paso:

Ingresa a la página oficial: https://lacasadelosfamososmexico.tv/ Da clic en la opción “Votaciones” Selecciona a tu participante favorito Confirma tu voto

Sólo se permite un voto por cuenta cada día durante la semana. Sin embargo, los domingos, día de gala y eliminación, puedes votar hasta 10 veces.

¿A qué hora se abren las votaciones?

Las votaciones de “La Casa de los Famosos México” en su tercera temporada son distintas a las otras dos versiones pasadas, según los productores, ahora:

Todos los miércoles

Los miércoles se abren las votaciones una vez que se anuncia a los nominados y queda abierta hasta terminar la Postgala (24:00 horas).

Todos los jueves

En la Pregala de los jueves a las 21:30 horas se vuelven a abrir y permanecen abiertas durante la Gala de Canal 5 y continúan en la Postgala hasta las 24:00 horas.

Todos los viernes

Se repite la misma mecánica todos los viernes. Sin embargo cuando el líder salva a uno de lo nominados, éste sale de la llamada “Placa de nominados”.

Todos los domingos

En la Gala del domingo se abren votaciones a partir de las 20:00 horas en la Pregala y se mantiene abierta hasta los últimos minutos del programa para obtener el resultado del eliminado.

¿Cómo votar 10 veces por tu favorito de “La Casa de los Famosos México”?

Si tienes cuenta de ViX Premium puedes emitir 10 votos diarios, si no cuentas con ella sólo lo podrás hacer una vez.

Es importante considerar que cada voto emitido es un “voto positivo” es decir, para salvar a alguno de los famosos, no para eliminarlo. De ahí que el participante con menor cantidad de votos es el que abandona la competencia.

¿Por qué las personas votan en LCDFM?

En “La Casa de los Famosos México”, el público tiene el control total de quién se queda y quién sale. A diferencia de otros realities, aquí no hay jurado, sólo el público decide con su voto quién merece seguir. Así que ya lo sabes, ahora ya puedes participar en la votación.