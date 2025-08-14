GENERANDO AUDIO...

FOTO: Getty Images

La Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2025 este miércoles 13 de agosto marcó un momento decisivo en la tercera temporada, con estrategias tensas y giros que sorprendieron a los espectadores. La rivalidad entre el Cuarto Día y el Cuarto Noche se intensificó, definiendo la placa de nominados de la tercera semana.

La reciente victoria de Mariana Botas con la Moneda del Destino movió el juego, alterando la lista final de nominados. Por su parte, Aldo de Nigris, líder de la semana, mantuvo su inmunidad y se aseguró una semana más en la competencia.

Quiénes son los nominados de la semana 3

Tras una votación marcada por estrategias y alianzas, los seis famosos que enfrentan el riesgo de eliminación son:

Alexis Ayala – 9 puntos

– 9 puntos Facundo – 8 puntos

– 8 puntos Mar Contreras – 7 puntos

– 7 puntos Mariana Botas – 4 puntos

– 4 puntos Ninel Conde – 3 puntos

– 3 puntos El Guana – 3 puntos

Esta es la primera vez en la temporada que la placa de nominados reúne a seis participantes, lo que eleva la tensión dentro de la casa y obliga a replantear estrategias.

Momentos clave antes de la nominación

En días previos, el reality estuvo marcado por el humor y la polémica, como la broma de Facundo a Aldo de Nigris, que incluso provocó una llamada de atención por parte de La Jefa. Además, las divisiones entre habitaciones y la influencia de la Moneda del Destino añadieron un ingrediente extra a la incertidumbre.

La eliminación anterior de Adrián di Monte dejó claro que en La Casa de los Famosos México 2025 nada está garantizado. Esta tercera semana promete un cierre dramático con un posible despedida y un público dividido en sus apoyos.

