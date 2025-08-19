GENERANDO AUDIO...

Facundo y Aarón Mercury tendrán inmunidad. Foto: Cuartoscuro/GettyImages

“La Casa de los Famosos México 2025” sigue causando sensación y ayer 18 de agosto pasó un hecho inédito: se eligieron a dos líderes de la semana: Facundo y Aarón Mercury.

Tras la eliminación de Ninel Conde el domingo, el reality sorprendió con dos líderes, uno del cuarto “Día” y otro del cuarto “Noche” en una prueba que estuvo cardíaca de principio a fin.

¿Cómo se eligió al líder de la semana en “La Casa de los Famosos México”?

Para la prueba del líder de la semana, los habitantes fueron divididos en tres grupos de cuatro para definir a los tres finalistas en la prueba llamada Troncos locos.

Un par de troncos fueron colocados en el jardín. En cada uno de ellos, se subieron dos participantes con la intención de no caerse mientras los trocos giraban. El último de cada grupo en mantenerse firme avanzaba a la final para luchar por ser el líder.

Al arrancar la prueba, fueron cayendo uno a uno los participantes. Aarón se convirtió en el primer finalista, así como posteriormente lo hicieron Facundo y Dalilah Polanco.

Dalilah cayó primero, dejando a Facundo y Aarón, pero ninguno de los dos cayó después de los seis minutos de competencia y constantes giros.

La Jefa decidió recompensar a ambos, siendo los líderes de la semana, con la inmunidad incluida.

¿Qué beneficios tiene ser líder de la semana?

Los beneficios que tiene ser líder de la semana es que obtienen inmunidad para la semana, además de acceso a la suite del líder y la oportunidad de salvar a otro participante de las nominaciones.

Cabe recordar que la prueba del líder es una dinámica semanal en la que los participantes se enfrentan en un desafío físico o mental para obtener el liderazgo de la casa.