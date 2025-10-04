“La Casa de los Famosos México 3”: hora, dónde ver la final y cómo votar

GENERANDO AUDIO...

”La Casa de los Famosos México 3″ llega a su fin este domingo. Foto: Cuartoscuro

La tercera edición de “La Casa de los Famosos México” llega a su fin este domingo 5 de octubre donde se conocerá el ganador de 4 millones de pesos.

Mar Contreras, Aldo de Nigris, Abelito, Shiky y Dalílah Polanco son los finalistas de esta edición y te decimos dónde, a qué ver la final y cómo votar.

¿Dónde y a qué hora será la final de “La Casa de los Famosos México”?

La pregala empezará a las 19:45 horas y se extenderá hasta las 20:30 cuando Galilea Montijo empiece la gala que tendrá una duración de tres horas para acabar a las 23:00 horas.

La transmisión se podrá seguir por diferentes vías como:

Televisión – Canal de Las Estrellas

Streaming: ViX

Cabe resaltar que la final de la tercera edición de “La Casa de los Famosos México” se podrá ver en la pantalla grande y será trasmitida en Cinépolis y Cinemex.

¿Cómo votar por tu favorito en “La Casa de los Famosos México”?

Ingresar al sitio oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o también se puede escanear el código QR, a través del celular, que aparece en la pantalla del programa en vivo

www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o también se puede escanear el código QR, a través del celular, que aparece en la pantalla del programa en vivo Iniciar sesión: si tienes ViX Premium podrás emitir hasta 10 votos diarios. Con una cuenta gratuita solo tendrás derecho a un voto por día

si tienes podrás emitir hasta 10 votos diarios. Con una cuenta gratuita solo tendrás derecho a un voto por día Elige a tu finalista: selecciona entre Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Shiky o Aldo de Nigris

selecciona entre Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Shiky o Aldo de Nigris Confirmar tu voto: haz clic en “Votar” y así quedará registrado

La votación inició el miércoles durante la transmisión en vivo, siguió jueves y viernes de 20:30 horas hasta la medianoche y volverá a estar disponible este domingo a partir de las 20:00 horas y se cerrará minutos antes de conocer al ganador.

Galilea Montijo dará a conocer los resultados, los cuales serán verificados por el del notario 184, Gustavo Fernández Suari, quien le entregará un sobre cerrado.

El ganador se sumará a Wendy Guevara, triunfadora de la temporada 1 y a Mario Bezares, quien se llevó la segunda temporada del famoso reality.

¿Cuánto dinero recibirá el ganador de “La Casa de los Famosos México”?

El ganador recibirá un premio de 4 millones de pesos, además de varios bonos adicionales que serán revelados durante la gala de este domingo.

Además de Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Shiky y Aldo de Nigris, la tercera temporada del show contó con la participación de: