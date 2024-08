“No puedo seguir jugando así”: Arath de la Torre presenta renuncia a “La casa de los famosos México”

Arath de la Torre quiere salirse de “La casa de los famosos”: Foto: Cuartoscuro

Los integrantes de “La casa de los famosos México” no dejan de dar de qué hablar, y ahora, Arath de la Torre sorprendió al anunciar que había solicitado su salida voluntaria. En una reunión con sus compañeros de reality, el conductor dijo no estar dispuesto a “seguir jugando así”.

“Yo no puedo seguir jugando así. Prefiero salirme de aquí, porque yo no tengo nada que hacer en estos ambientes. De verdad lo digo, yo ya pedí mi renuncia formal para salirme del juego… Yo ya pedí formalmente mi renuncia porque tengo el derecho de hacerlo”.

Ver más #ÚltimaHora 🚨| ¡Arath se va de #LCDFMX!



Arath de la Torre solicitó su renuncia de 'La Casa de los Famosos' por los altercados que pasaron en la madrugada.pic.twitter.com/mrBu995frm — 𝘾𝙃𝙍𝙄𝙎𝙏𝙄𝘼𝙉 🛞🔥 (@Svntiestebvn) August 6, 2024

¿Por qué se quiere salir Arath de la Torre de “La casa de los famosos”?

Al anunciar que ya había solicitado formalmente su salida del proyecto, Arath de la Torre aseguró que, entre las razones que lo motivaron, está que no desea seguir exponiéndose ni dar “malos mensajes a la sociedad”.

“Porque no quiero exponerme, porque no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad, no quiero equivocarme en ese sentido”.

En medio del anuncio del actor y conductor, Gala Montes y Sabine Moussier tuvieron un pequeño encontronazo cuando una calló a la otra mientras Arath hablaba.

El anuncio de Arath de la Torre se da luego de que se viviera una fuerte discusión al interior de “La casa de los famosos México”. Lo que parecía una broma al sacar el colchón de Sian Chiong al pasillo, desencadenó una pelean entre los integrantes del proyecto.

La broma contra Sian Chiong causó que varios de los integrantes se enfrentaran de manera verbal. Famosos como Gala Montes y Adrián Marcelo fueron de los que protagonizaron una de las peleas al interior de la llamada casa más famosa de México.

La situación habría llevado a Arath de la Torre a decidir abandonar el programa.