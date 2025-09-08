GENERANDO AUDIO...

Facundo. Foto: Cuartoscuro

La tensión se apoderó del reality más popular de la televisión la noche del 7 de septiembre, cuando se anunció que Facundo se convirtió en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

El conductor, conocido por su estilo irreverente, recibió la menor cantidad de votos del público, lo que selló su salida después de 43 días de competencia.

En un enlace en vivo, Galilea Montijo pidió a Facundo y Aarón Mercury dirigirse al jardín para enfrentar la decisión final. Tras una reñida votación, ambos ocuparon la famosa silla giratoria hasta que se reveló el resultado.

“Por decisión del público, quien abandona la casa es Facundo”, sentenció Montijo mientras el conductor sonreía y caminaba hacia el vehículo que lo llevó al foro principal.

¿Por qué quedó nominado Facundo?

El pasado 3 de septiembre, durante la dinámica de nominaciones, varios habitantes lo señalaron con sus votos: Elaine Haro, Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Shiky, Mar Contreras, Dalílah Polanco, Alexis Ayala y Guana.

Pese al cambio en las reglas de nominación, los puntos acumulados lo colocaron en la cuerda floja y finalmente en la eliminación.

Con su salida, la competencia se intensifica y la audiencia comienza a perfilar a sus favoritos rumbo a las etapas finales del reality.