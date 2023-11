“Si le interesa una viejita simpática”: La “Chilindrina” quiere novio a sus 72 años y manda mensaje a un actor

La “Chilindrina” se llevaría a su novio a su casa. Foto: GettyImages

María Antonieta de las Nieves, la “Chilindrina”, confesó que busca novio a sus 72 años. La actriz de “El Chavo del 8”, quien enviudó hace cuatro años, habló incluso de si se casaría con su nueva pareja. Tiene en la mira a un actor y se atrevió a mandarle un mensaje.

El esposo de la “Chilindrina” murió en septiembre de 2019, ahora que ha pasado tiempo, la actriz quiere darle una nueva oportunidad al amor y contó que quiere tener novio porque actualmente se siente muy sola.

La “Chilindrina” quiere novio; ¿piensa en el matrimonio?

María Antonieta de las Nieves abrió su corazón en una entrevista con “Sale el sol” y dio detalles de por qué quiere un detalle.

“Me siento muy sola. En cuanto haya uno que me diga: ‘tengo entre 60 y 70, y estoy libre’, le (diré), ‘aquí estoy'” Dijo la “Chilindrina”

La también cantante respondió si, en caso de tener un nuevo amor, se casaría o viviría con él.

“Cada quien en su casa ¡no! ¿Para qué lo quiero? Amor de lejos es de pensarse. Yo lo quiero junto a mí, agarrados de la manita. ¡Pero nada de matrimonio! Ya no se usa casarse” La “Chilindrina”

Así impactó María Antonieta de las Nieves a los 70 años

La “Chilindrina” habló de a quién le gustaría flechar

La estrella de TV mencionó que estaría dispuestas a salir con el que fue el novio de la conductora Talina Fernández, José Manuel Fernández.

“Puede que, digo, no estoy tan grande como Talina Fernández, la verdad. Ella, que en paz descanse, era mi amiga linda y adorada. No tengo la capacidad intelectual, ni la facilidad de palabra, que tenía ella, pero también soy una viejita divertida, pues a lo mejor le gusto”

Señaló la actriz

Ya en confianza, María Antonieta le mandó un mensaje a Otto Sirgo porque también lo tiene en la mira en términos de romance.

“Mi hija me dice: mamá, ‘ahí está Otto Sirgo’, y yo le contesto: ‘pero, ¿cómo le digo a él?'”

Ante las cámaras del programa, la “Chilindrina” se le lanzó al actor:

“Señor, si usted está viendo y le interesa una viejita simpática, esa sí puedo ser yo. No doy mucha lata, me encantaría tomarle la manita, con eso me conformo, con ver la tele, que nos vayamos al cine y tomar un café”

Otto Sirgo ya respondió a la propuesta de la “Chilindrina”

El mensaje de la actriz y comediante no tardó en llegar a Otto Sirgo y éste le respondió. Su reacción se dio a conocer en el programa “De primera mano”.

“Vi la nota y sólo me empecé a reír porque nos conocemos desde hace mil añosy hasta ahora me estoy enterando que sale con una cosa así. Me agarró de improviso el comentario”

Otto Sirgo

El intérprete cubano agregó que en caso de que se diera algo, lo haría con la actriz María Antonieta y no con su personaje. Sin embargo, en su declaración dejó claro que por ahora no busca nada.

“Yo ahorita no estoy para una relación y dentro de un año voy a estar menos porque no estoy buscando nada. No estoy tratando de conseguir algo, para nada. Mira, si de repente llega alguien y me mueve el tapete, no me voy a oponer, pero no lo voy a andar buscando”

Otto Sirgo

Otto Sirgo también enviudó al igual que la “Chilindrina”. Su esposa Maleni Morales murió en 2020.