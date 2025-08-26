GENERANDO AUDIO...

“La Chilindrina” subió un video a su cuenta de Instagram. Foto: Cuartoscuro

María Antonieta de las Nieves reapareció en las redes sociales para asegurar que la “está pasando muy bien” y callar los rumores sobre su estado de salud.

Las alertas se prendieron la mañana de este martes cuando se informó que “La Chilindrina” había sido hospitalizada tras presentar síntomas de deterioro neurológico y que se estaba recuperando en su casa.

“La Chilindrina” reaparece en redes sociales

La legendaria actriz subió un video en su cuenta de Instagram: “Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, mis bromas, mis cosas que me gusta hacer”.

“La estoy pasando muy bien y ojalá la pasen tan bien como lo estoy pasando yo” María Antonieta de las Nieves

El video lo acompañó con una mensaje, donde agradeció a “todos los que se han preocupado por mi salud” e informó que durante su gira en Perú tuvo una fuerte deshidratación que le bajó el sodio.

“La Chilindrina” mencionó que ya se encuentra en su casa descansando y “todo está bien, gracias a Dios”.

Cabe recordar que la mañana de este martes se informó que la actriz se encontraba delicada de salud después de haber sido hospitalizada por un supuesto ataque de ansiedad.

Sin embargo, aclaró que no sufrió alguna emergencia de salud importante, más allá de una fuerte deshidratación que bajó los niveles de sodio en su cuerpo.

Los problemas de salud de “La Chilindrina”

Los problemas de salud de María Antonieta de las Nieves no son nuevos, en 2019 compartió que padecía fibromialgia, trastorno crónico que causa dolor generalizado en el cuerpo, fatiga extrema, problemas de sueño y dificultades con la memoria y la concentración.

El personaje de “La Chilindrina”, como todos los de la vecindad, volvieron a tomar relevancia tras el lanzamiento de la serie biográfica de Chespirito “Sin querer queriendo”.