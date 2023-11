La crisis que la alejó de la actuación: ¿qué ha sido de Francesca Guillén, la hija de Alejandro Camacho?

Francesca Guillén fue parte de telenovelas juveniles. Foto: Cuartoscuro

Francesca Guillén es una más de las estrellas de televisión que se alejaron de la actuación. La intérprete es hija del actor Alejandro Camacho y en los años 90 y principios de los 2000 saltó a la fama por su aparición en telenovelas juveniles como “Agujetas de color de rosa”, “Confidente de secundaria” y “Locura de amor”.

¿Quiénes son los papás de Francesca Guillén?

Los papás de Mónica Trueba Guillén, mejor conocida como Francesca, son los actores Alejandro Camacho y Bárbara Guillén. Su madre, murió en diciembre de 2019 por un tipo de cáncer llamado adenocarcinoma pulmonar.

Alejandro y Bárbara tuvieron un romance en los años 70 cuando ambos eran universitarios; la pareja rompió tiempo después

La trayectoria de Francesca Guillén

Francesca Guillén apareció por primera vez en la televisión cuando tenía 5 años y lo hizo en el programa “Juguemos a cantar”.

De su paso por telenovelas juveniles se recuerda su trabajo en:

“Agujetas de color de rosa” (1994)

“Confidente de secundaria” (1996)

“Locura de amor” (2000)

“Clase 406” (2002)

“Rebelde” (2005)

En el cine, apareció en películas como:

“La segunda noche” (1999)

“Así es la vida” (2000)

“Santos Peregrinos” (2004)

“Borderland” (2005)

“Cañitas” (2005)

Guillén también ha participado en obras de teatro.

¿Por qué Francesca Guillén se alejó de la actuación?

A pesar de contar con una trayectoria sólida en los escenarios, la actriz se alejó de su profesión por una crisis que vivió en 2019.

En una entrevista contó que durante los días de confinamiento por el COVID-19, llegó a abrir su refrigerador y no había nada porque su trabajo “apenas me daba para cubrir la mitad de mis necesidades primarias”.

Guillén, hizo estas declaraciones con la revista TVyNovelas, publicación a la que detalló que a pesar de aferrarse a la actuación, tuvo que buscar otra opción para librar la crisis económica que atravesaba.

Sumado a esto, la mamá de Francesca Guillén enfrentaba una batalla contra el cáncer por lo que le pidió que la recibiera en su casa, situación a la que ella accedió planteándole que no contaba con dinero para apoyarla.

“Llevo 15 años aferrándome a ser actriz porque amo la carrera, amo estar en un escenario, sin embargo, hace mucho que no es rentable” Contó Francesca Guillén

Francesca agregó que lejos de lo que mucha gente pudiera pensar, no todos los actores tienen la fortuna de tener una estabilidad económica.

“Mucha gente pensaría que los artistas vivimos en la opulencia y el bienestar permanentes, sin ninguna preocupación, pero nada más alejado de la realidad. Sólo una minoría tiene esa posibilidad, el resto no” Francesca Guillén

En esa ocasión la hija de Alejandro detalló que se sumó al mercado de cannabinoides, un químico diseñado para tratar enfermedades como la depresión, la artritis y la pérdida de peso.

Aclaró que el negocio es atractivo y legal y no se trata de marihuana porque no contiene THC, el elemento psicotrópico del cannabis y por lo mismo no genera adicción ni hace daño.

Los ingresos de Francesca fueron mejores que en su desempeño en la actuación

Sus apariciones más recientes han sido como participante del programa de lectura en voz alta, “¿Quieres que te lea otra vez?” y “Leo… luego existo”, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Francesca Guillén tiene un hermano, Maximiliano, hijo de Alejandro Camacho y la actriz Rebecca Jones.