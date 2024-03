La desgarradora canción de “Ultima” de Shakira

Shakira lanzó nueva canción para su ex, se llama “Última”. Foto: Gettyimages

De última hora, Shakira decidió añadir una última canción para su nueva producción discográfica “Las mujeres no lloran”, se trata de “Última”, una canción, que según declaró la colombiana, “necesitaba sacarla”. Se trata de una balada, dedicada a su ex Gerard Piqué.

“Pensé: ‘No, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo’. Es la última canción que planeo escribir sobre ya sabes quién y la que no debería tener nombre: Voldemort”, dijo en entrevista para The New York Times.

Voldemort, el que no debe ser nombrado, es Gerard Piqué, al que le dedica una desgarradora balada de despedida, que incluso hizo llorar a su jefe de marketing cuando la escuchó por primera vez. “Se la puse y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio”, contó la cantante en esa misma entrevista.

Esta es la letra de “Ultima”

[Verso 1]

Antes que nada te agradezco lo vivido

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido

Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido

Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual

[Pre-Coro]

Seguramente con el tiempo te arrepientas

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta

Pero ahora

He decidido estar sola

[Coro]

Se me perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convеncerme, te lo pido

Quе ya está decidido, nos queda lo aprendido

[Verso 2]

Tú querías salir y yo quedar contigo en casa

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente

[Pre-Coro]

Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta

Pero ahora

Debo aprender a estar sola

[Coro]

Se nos perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido, nos queda lo aprendido

Se nos rompió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido, nos queda lo aprendido

[Outro]

Ah-ah

Uh-uh

Shakira asegura que no puede sacar de su mente a su ex en canción

La nueva canción de Shakira es “Última” y dice que a pesar de que ha pasado el tiempo, la intérprete no logra sacar de su mente a su ex, además dice que puede ser que el tiempo no le haga arrepentirse de su decisión.

“Seguramente con el tiempo me arrepienta

y algún día quiera volver a tocar tu puerta

Pero ahora |Debo aprender a estar sola”,

Tras separarse del exfutbolista, con el que llevaba 12 años de relación, Shakira se mudó a Miami con sus hijos y retomó con mucha fuerza su carrera como cantante: “viví un período de dolor extremo”. “Solo escribir las canciones me permitió reconstruirme”, aseguró a la publicación.

