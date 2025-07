GENERANDO AUDIO...

El actor tuvo una breve participación en el cine. Foto: GettyImges

El actor René Kirby, quién murió a los 70 años el pasado 11 de julio, pero que apenas se dio a conocer su deceso, tuvo una complicada vida por padecer espina bífida.

Kirby es recordado por su papel de Walt en la comedia “Amor ciego” de 2001 y murió tras una larga hospitalización por complicaciones en esófago, riñones, vejiga e infecciones.

Una carrera que surgió desde la autenticidad

Aunque se enfrentó desde su nacimiento a la espina bífida, René vivió sin miedo: caminó sobre sus manos, fue gimnasta campeón a nivel estatal y deportista de alto rendimiento en natación y esquí durante su juventud.

Su físico y espíritu llamaron la atención del director Peter Farrelly mientras caminaba por su ciudad natal, lo que inspiró a crear el personaje de Walt en “Amor ciego”, una persona con espina bífida interpretada por él mismo.

René también participó en “Stuck on You” (2003) y en un episodio de “Carnivàle” (2005). Luego en 2005 se retiró de la actuación y regresó a su vida en Burlington, Vermont.

El actor vivió con espina bífida desde su nacimiento, una afección que le impidió caminar y lo llevó a utilizar una silla de ruedas toda su vida.

Más allá del cine: una vida llena de propósito

Durante dos décadas trabajó en IBM y también era carpintero remodelando casas junto a su hermano Jon. Sobrevivió a cáncer de garganta, pero el tratamiento le costó la voz: le retiraron la laringe hace algunos años, quedando sin posibilidad de hablar. Aún así, su creatividad y sentido del humor nunca se apagaron.

Jon recuerda a René como un ejemplo de fortaleza: “You don’t have to stand up to stand out” (“No necesitas pararte para sobresalir”), una frase que él mismo solía decir.

La despedida: legado y memoria

Rene falleció el 11 de julio de 2025, tras dos meses hospitalizado luchando contra múltiples infecciones y complicaciones orgánicas. Le sobreviven su madre y seis hermanos, mientras que su padre lo había precedido en la muerte.

Su legado va más allá de su breve carrera cinematográfica: su vida fue una declaración constante de que la dignidad y el talento pueden florecer incluso en circunstancias adversas.