“La Divaza”, quién es el influencer que tiene millones de seguidores

“La Divaza” es un influencer venezolano, que hace 12 años comenzó a generar contenido en su canal de Youtube, el cual actualmente tiene más de 10 millones y medio de seguidores. En su cuenta de Tiktok supera los 14 millones.

Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, más conocido por su nombre artístico “La Divaza”, desde pequeño quería ser influencer por lo que solía grabarse constantemente haciendo bromas. Hoy en días es conocido por su extravagante estilo y su personalidad extrovertida, que le han permitido desarrollarse también en el mundo de la moda, la música y la televisión.

Al comenzar a tener gran impacto en diversas redes sociales, decidió mudarse a México, donde tiene el 40 por ciento de sus seguidores.

En entrevista para Unotv.com, “La Divaza” aseguró que nunca se había imaginado, que al ser de Venezuela, tantas personas mexicanas se identificaran con él y con su contenido.

El influencer de 25 años añadió, que para él México es la megapolis del contenido y que la mayoría de los eventos ocurren ahí y por ello es muy feliz de haberse mudado.

En 2018 “La Divaza” fue elegido para conducir, al lado de Mon Lafferte, los premios MTV Miaw, tres años después grabó su primera canción que lleva por nombre “Cachete al suelo”.

“Confesiones De Una Diva” es el libro que publicó en 2023 y posteriormente se sumó al elenco de “La Venganza de los Ex” de MTV y Paramount+.

“Me encanta ser influencer y hacer contenido para que la gente me sigan en Instagram o en mis redes, me fascina (…), creo que es algo muy lindo para un creador de contenido, salir del internet y llegar a estos formatos tradicionales”, dijo el venezolano.

El 23 de enero comienza la cuarta edición de “La Casa de los famosos USA” y “La Divaza” forma parte de los 23 famosos que entrarán a este reality show, durante 17 semanas el influencer aseguró que se dedicará a hacer contenido divertido.

“Solo le tengo miedo a quedarme sin ropa, pero es un miedo como básico porque bueno y miedo a llevarme mal con mis compañeros, no me gustaría, pero no creo que pase, yo voy a tratar de que haya un buen ambiente en la casa”.

“La Divaza”