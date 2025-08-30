GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

Durante la gala de salvación de La Casa de los Famosos México 2025, Shiky decidió sacar a Facundo de la placa de nominados. El exconductor de Ya Párate resaltó la amistad de más de 30 años que mantiene con el español. La decisión no sorprendió a los habitantes, pues una semana antes fue Facundo quien lo salvó a él. ¿Se trató de un gesto de gratitud o de una estrategia de juego?

“Lo tengo muy claro y eres tú… La familia, Diego, es la familia: Facundo”, expresó Shiky al momento de ejercer su poder de salvación, lo que provocó la inmediata reacción del comediante, quien aseguró sentirse tranquilo y agradecido por el gesto.

¿Quiénes siguen en riesgo de eliminación?

Tras la noche de salvación, los habitantes que continúan en la lista de nominados son:

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

Aaron Mercury

Abelito

Mar Contreras

El reto por la salvación: Aldo y Alexis contra Shiky

A diferencia de semanas anteriores, esta vez dos concursantes tuvieron la oportunidad de arrebatar el poder de la salvación a Shiky. Aldo de Nigris y Alexis Ayala se ganaron el derecho de enfrentarse al líder de la semana, luego de superar diferentes pruebas de habilidad y conocimiento.

En la dinámica de “Ranas saltarinas”, Aldo se impuso con la mayor cantidad de aciertos, convirtiéndose en el primer retador. Posteriormente, el “elevador del destino” enfrentó a Facundo y Alexis, siendo este último quien se llevó la victoria 2-1.

De esta manera, Shiky tuvo que defender su poder frente a Aldo y Alexis, en un duelo que dado el resultado, podría cambiar la estrategia dentro de la casa y modificar el rumbo de la competencia.

¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]