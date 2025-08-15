GENERANDO AUDIO...

Abelito se está ganado el corazón de los seguidores de “LCDLFM”. Foto: Cuartoscuro

Abelito, integrante de “La Casa de los Famosos México 3 (LCDLFM)”, conmovidó a las redes tras dar a conocer este viernes que perdió a su hermano cuando era niño.

El reality estrenó una sección llamada “La vida en fotos” donde el último participante confirmado del programa contó la historia de cada imagen que iba mostrando.

Abelito perdió a su hermano cuando era niño

Al inicio de la sección “La vida en fotos” Abelito mostró una imagen junto a su fallecido hermano: “Soy soy recién nacido. Del lado izquierdo es mi hermano Dani“.

“Tenía cuatro años cuando falleció, yo tenía un año. No tengo muchos recuerdos de él, pero tengo estas fotografías. Aunque no está físicamente conmigo, sé que en el cielo tengo un angelote”. Abelito, integrante de “La Casa de los Famosos México”

Aunque no dio muchos detalles sobre la muerte de su hermano a los cuatro años, así lo recordó al ver su foto.

También comentó que siempre quiso convivir con un hermano, pero su mamá, por cuestiones de un accidente, ya no pudo tener más hijos.

Su deseo era tan grande de tener un hermano, que le pidió uno al niño Dios en Navidad.

Las imágenes mostraron momentos importantes en la vida de Abelito, desde sus inicios en la artisteada con sus papás hasta la época en las que fue estudiante.

De acuerdo con una entrevista que dio Abelito en el Podcast “Acá entre Nozz”, relató que su hermano también era “de talla chica”, pero nació con varias enfermedades y a los cuatro años murió de un paro respiratorio.

Las redes se conmueven ante la historia de Abelito

A través de X, red social antes conocida como Twitter, los usuarios se mostraron conmovidos por la historia del participante de “La Casa de los Famosos México“.

“Después de escuchar a Abelito decir que siempre quiso un hermano no pude evitar pensar que Aaron y Aldo han sido como sus hermanos dentro de la casa, por eso conectaron muy bien”, escribió el usuario @elixvodka.

“Siento que ya quiero mucho a la familia de Abelito”, comentó @sgxfilms

“Abelito encontró en Aldo el hermano que perdió hace muchos años”, escribió @David_Leyva4.

Además, en Instagram los usuarios también mostraron su apoyo al integrante del reality show de cara a lo que resta del concurso.

“Abelito, para mi ya eres el ganador, el alma de la casa y más“, “el ganador de la casa” y “la historia de un gran ser humano”, comentaron los seguidores de La Casa de los Famosos.