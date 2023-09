¡Volvería a la tele! La “Güereja” revela que Benito Castro grabaría un programa piloto el día que murió

La “Güereja” revela que Benito Castro regresaría a la TV. Foto: Cuartoscuro

María Elena Saldaña, mejor conocida como la “Güereja”, reveló que el día que Benito Castro murió tenía una cita para grabar un programa piloto para un proyecto que marcaría el regreso del actor a la televisión junto a ella, quien fue su compañera de trabajo por largos años.

“Hoy era el programa piloto de un proyecto muy bonito donde volvíamos a trabajar Benito y yo… Sí (marcaba el regreso de ellos a la televisión)”.

En entrevista con varios medios de comunicación, Saldaña, quien dedicó un último mensaje a Benito Castro en redes sociales, aseguró que el proyecto ya estaba avanzado; sin embargo, en el transcurso no habían podido coincidir.

“No lo vi porque él trabajaba, por un lado, yo trabajaba por otro. Hubo una lectura, pero él no acudió. No sé por qué no fue, el día que estuvimos para vestuario, creo que llegué primero yo y cuando ya me iba me dijeron ‘acaba de irse Benito’. Después se vino la lectura y no nos habíamos visto”.

Ante la partida de Benito Castro, quien se ganó el cariño del público con personajes como el “Papiringo”, María Elena Saldaña adelantó que el proyecto que tenían juntos no se cancelara y, dijo, ella lo dedicará al actor.

“No y yo creo que a él no le gustaría que se suspendiera. Es un señor que en su sangre venía toda esta cosa del arte y seguro no le gustaría que paráramos este proyecto. No le gustaría y de mi parte, créanme, lo voy a hacer dedicado a él. Dedicado a mi papiringo”.

“Lo hicimos juntos”: María Elena reconoce apoyo de Benito Castro

La famosa actriz destacó que el lugar que tiene en el mundo del entretenimiento y la comedia fue gracias al personaje de la “Güereja”, mismo que se popularizó junto a Benito Castro.

“Aunque tenía muchos años ya trabajando y todo, cuando conocí a Benito. La “Güereja” me permitió tener un lugar muy importante y lo hicimos juntos”.