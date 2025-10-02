GENERANDO AUDIO...

La agrupación mexicana Kinto Sol, integrada por los hermanos García – Skribe, Chivo y Dj Payback – ha dejado una huella imborrable en el hip hop en español. Desde sus inicios en Irámuco, Guanajuato, hasta convertirse en referentes del rap latino, su música ha sido reconocida con premios Billboard: en 2008 ganaron el Rap/Hip Hop Album del Año por Los Hijos del Maíz, y en 2016 fueron nominados como Artista del Año en Latin Rhythm Albums, siendo los únicos no reggetoneros en competir con Plan B, Wisin & Yandel y Baby Rasta.

Este 2025, Kinto Sol celebra 25 años de trayectoria con el lanzamiento de su álbum número 18, “Desde la Cajuela”, disponible en todas las plataformas digitales. El disco refleja la realidad de los mexicanos en Estados Unidos, la discriminación, la separación familiar y las deportaciones, pero también el orgullo y la resiliencia de quienes han hecho del hip hop un lenguaje universal de lucha y esperanza.

“Empezamos en la cajuela, pero nunca dejamos nuestras raíces”

Manuel García, más conocido en el mundo de las rimas y los acordes como Skribe, recordó en entrevista exclusiva con UnoTV los inicios del grupo:

“Somos tres mexicanos migrantes que llegamos en una cajuela a Estados Unidos… empezamos sacando los CDs desde la cajuela para venderlos, sacamos las tornamesas de la cajuela para hacer las tocadas. De ahí nació Kinto Sol”.

El nombre del disco, Desde la Cajuela, no solo simboliza sus humildes comienzos, sino también la esencia de la agrupación: contar historias auténticas sin abandonar sus raíces.

“Uno sale y logra muchas cosas, pero lo importante es mantener tu esencia… es como un árbol que se desprende de la raíz, que siempre está tratando de alcanzar el sol, porque es la energía”, expresó Skribe sobre sus raíces y progreso en la música.

Triunfar en el rap siendo inmigrante: Kinto Sol

El camino hacia el éxito no fue sencillo. Skribe recordó cómo enfrentaron la adversidad y la incredulidad de la industria musical:

“El hip hop en español era mirado de lado… pero nosotros creíamos en lo que hacíamos. Lo importante siempre es ser honestos con nuestra realidad. Nosotros nunca tratamos de imitar el hip hop anglo, exponemos nuestras condiciones y eso era lo que representábamos”.

Su música se convirtió en un espejo para millones de inmigrantes, mezclando influencias mexicanas y estadounidenses, de rancheras y “El Tri” al hip hop:

“Cuando venimos a Estados Unidos absorbemos toda la cultura… entonces fue más fácil y natural entrar a ese mundo, pero contando nuestra historia”.

Letras de denuncia y unidad

Kinto Sol ha mantenido la esencia del hip hop: la crítica social, la competencia artística y la denuncia, pero siempre con un enfoque positivo y constructivo.

“La vida real es más positiva… Kinto Sol ha sabido llevar esa línea donde nos escuche un niño, un adolescente y un adulto”, afirmó Skribe.

Temas como “Con México no pueden” reflejan orgullo cultural y creatividad frente a la adversidad:

“Uno escucha que hablan mal de México, y como mexicanos respondemos. Los mexicanos tenemos bastante creatividad y ‘Con México no pueden’ es nuestra respuesta”.

Una voz de la comunidad mexicana en Estados Unidos

Skribe también abordó la experiencia de ser inmigrante en la era contemporánea:

“Nos sentimos más atacados… este país es de la gente que trabaja. Los inmigrantes contribuimos muchísimo, pero siempre nos culpan a los que no tenemos cara para defendernos. Somos un brazo fuerte en la economía de Estados Unidos”.

Para Kinto Sol, la música es una forma de mantener viva la identidad cultural y transmitir un mensaje de orgullo y resiliencia:

“Siempre representen quienes son… la cultura es lo único que tenemos”, exhortó Skribe a sus seguidores en México.

Mirando al futuro

Después de 25 años, Kinto Sol sigue enfocado en crear música auténtica, inspirando a nuevas generaciones y consolidando la identidad del hip hop mexicano:

“El movimiento se hizo grande en México porque salieron muchos exponentes de calidad… va a seguir más para arriba”.

Con Desde la Cajuela, los hermanos García consolidan su legado y recuerdan al mundo que, incluso desde los comienzos más humildes, con talento, esfuerzo y autenticidad, es posible alcanzar el éxito y mantener la esencia.

