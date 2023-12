¡De miedo!: la historia del hijo de Queta Lavat con “El libro de piedra”

La historia del hijo de Queta Lavat y su estatua. Fotos: Cuartoscuro

Hay una historia que causa miedo y relaciona al hijo de la legendaria actriz, Queta Lavat, con la película “El libro de piedra”, película de terror mexicana de 1969, dirigida por Carlos Enrique Taboada.

Resulta que el hijo Queta, Pablo Carrillo Lavat, quien en la actualidad es columnista deportivo, en su niñez interpretó el personaje de “Hugo” en dicha cinta, la cual hasta el día de hoy sigue aterrorizando a quien quiere verla.

"El libro de piedra" y ls cabeza de Hugo que conserva Queta Lavat en su casa 😱 pic.twitter.com/bienJXdFCy — Morras Malditas (@morrasmalditas) December 31, 2021

¿Por qué aterroriza la película “El Libro de Piedra”?

Para no contarte mucho sobre esta película que es todo un clásico en el cine mexicano, se trata de la historia de una familia que se muda a una antigua casona, donde está la estatua de “Hugo”, un niño que en el pasado murió y su fantasma comienza a hablar con Silvia, la hija de un millonario. En la casa comienzan a ocurrir eventos extraños y sobrenaturales.

¿Qué pasó con la cabeza de la estatua de Hugo?

Al terminar de grabarse la película, la legendaria actriz, Queta Lavat, cuenta que se quedó con la cabeza de la estatua de “Hugo”, la cual tiene plasmada el rostro de su hijo, Pablo Carrillo Lavat. Contó que cada que iban a su casa les provocaba miedo.

“Hay personas que vienen y dicen ¡ay la cabeza de Hugo, ay que miedo y se van para atrás! y al final de la película como él invita a la niña a la casa a jugar la estatuita se baja a jugar con la niña y entonces la niña después se sube a un pedestal y él a otro y el papá era Joaquín Cordero, ve lo que pasó y con un marro tira la estatua de Hugo, mi hijo ( Pablo Carrillo Lavat)”, relató.

“Entonces llegué yo a recoger a mi niño y me dice el delegado de autores, Joaquín rompió a marrazos la estatuita de tu hijo, pero te guardé la cabeza, y entonces ya me la traje. Un compadre mío escultor, don Lorenzo Rafael, me la doró y la he conservado toda la vida, pero de esas películas que dejaron huella, se sigue viendo”.

Esa fue la única película que hizo Pablo Carrillo Lavat, quien ahora es conductor, columnista y periodista deportivo en varios medios de comunicación. Si quieres ver la terrorífica película, acá te la dejamos.