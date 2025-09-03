La incómoda llamada de Facundo a su prometida en “La Casa de los Famosos”: las redes no lo perdonan

GENERANDO AUDIO...

Facundo hace llamada con su prometida. Foto: Getty Images

La Casa de los Famosos México 2025 volvió a dar de qué hablar gracias a un momento protagonizado por Facundo, quien vivió lo que parecía ser una emotiva llamada con su prometida, pero que terminó en polémica y burlas en redes sociales.

El comediante recibió el beneficio de hablar con su novia, Delia García, tras aceptar entregar un premio de 30 mil pesos que había ganado en las “cajas del destino”, sin pensarlo, decidió cambiar el dinero por la llamada, mostrándose visiblemente emocionado y nervioso.

Así fue el momento de la llamada

Facundo entró al confesionario para marcar el número de su prometida, aunque al inicio no logró comunicarse y tuvo que intentarlo varias veces. La tensión creció cuando, en el primer intento, los espectadores notaron que alguien contestó al teléfono, pero no se trataba de Delia.

Según varios usuarios en redes sociales, se escuchó claramente la voz de un hombre antes de que la llamada se cortara de manera abrupta, lo que desató todo tipo de especulaciones. Minutos después, Facundo logró enlazarse con su novia, a quien llamó con su característico apodo “bebezungui” mientras rompía en llanto.

En la llamada su prometida no le pudo decir mucho, pero le recordó que sus hijos lo aman y le dijo que olvide lo que le agobia y que mejor se dedique a ser él mismo y divertirse.

La conversación fue breve, apenas un par de minutos, y aunque el comediante aseguró sentirse “lleno de amor y energía” tras escuchar a Delia, muchos internautas señalaron que ella se escuchaba distante y poco entusiasmada.

“Contestó un tipo y colgó”, la burla en redes

En X y en los comentarios de los clips de TikTok, los comentarios sobre lo acontecido no pararon, muchos usuarios afirmaron que “un hombre contestó primero y luego colgó”, mientras otros se burlaron del tono frío con el que, según ellos, Delia habló con Facundo.

Algunos de los comentarios de los fanáticos a la pareja, mencionaron que Delia y Facundo tienen una relación abierta, mientras que otros dijeron que su novia tenía prisa por colgar la llamada.

“Es mi impresión o ella fue muy seca en la llamada”, “como que ella tenía prisa por colgar”, “estaba bien ocupada”, “la novia no se escuchó sorprendida”, fueron algunos de los comentarios en los videos.

Algunos incluso sugirieron que la reacción del conductor en la sala, donde se le vio desconsolado después de la llamada, fue muestra de que no todo salió como él esperaba.

A pesar de esto, muchos usuarios comentaron que la producción avisa a los familiares desde antes que van a llamar para que estén atentos, por lo que esa pudo ser un sonido de la producción y no necesariamente otro hombre.

La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana dentro de La Casa de los Famosos México 2025, generando tanto memes como debates sobre la relación del comediante con su prometida.