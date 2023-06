La insólita razón por la que Alan Estrada no volvería a explorar los restos del Titanic en un submarino

Alan Estrada confesó que no volvería a viajar hacia el fondo del océano Atlántico en otra exploración para ver los restos del Titanic, como lo hizo en 2022. Sin embargo, el youtuber mexicano explicó que sus razones no obedecen a la reciente desaparición del submarino de OceanGate, la misma empresa que lo llevó a 3 mil 821 metros de profundidad hace un año.

“No lo volvería a hacer”, confesó Alan Estrada en conferencia de prensa, y la razón que dio fue el precio. El youtuber pagó 125 mil dólares (más de 2 millones de pesos) para realizar dicha travesía a bordo del submarino Titán, que le permitió ver los restos de uno de los naufragios más famosos de la historia.

“Independientemente del suceso que está pasando ahorita, no lo repetiría porque me parece increíblemente costoso y me parece que la empresa, sobre todo en cuestiones de servicio al cliente, aún tenía cosas que pulir. También mejorar el sumergible para poder estar mucho más tiempo abajo”.

Alan Estrada