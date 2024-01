“La intención”: así suena la colaboración de Christian Nodal y Peso Pluma

Christian Nodal comenzó el año 2024 con una nueva canción: La Intención. Sin embargo, no es un sencillo más, pues se trata de una colaboración con Peso Pluma, dando pie, finalmente, a la reunión entre dos figuras recientes de la música regional mexicana.

Peso Pluma y Christian Nodal unen fuerzas en “La Intención”

“En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención” es el mensaje que une a Peso Pluma y Christian Nodal en una colaboración que acumula más de 800 mil vistas en YouTube.

“Quemando esa hierbita mala

Con unos tragos de más y estas ganas

Que me presiona el salir a buscarla

Si no, llamarla

A estas horas no suena tan mal.

Te robaste mi calma

Mami, te juro que tú eres mi karma

Tú me deshaces, cuando quieres me armas

Me das mis alas, luego las quitas; me traes de bajón.

Y es que cada día que pasa te pones más buena

Me vale v*rga que tú seas ajena

Pa’ los problemas soy más cabrón que al que traes de cabr*n.

No me importa si esta calentura es pasajera

Si en el infierno mi alma se quema

Valdrá la pena

Mientras tanto, mami, hazme el amor.

Sí, él te compra esos vestidos, pero ya te desvestí

Hace todo pa’ que te quedes y aun así te hago venir

Ya no digas que lo amas

No te engañes, sí me extrañas

En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención.

Sí, él te compra esos vestidos, pero ya te desvestí

Hace todo pa’ que te quedes y aun así te hago venir

Ya no digas que lo amas

No te engañes, sí me extrañas

En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención.

Y así suena la doble P (¡au!)

Christian Nodal

Cada que te atreves lo hacemos más rico

De esa que me das, mami, me hizo un adicto

El otro día en el antro te miré bailando

Brillas más que los diamantes que me cargo.

Las otras te miran les gana la envidia

Quisieran ser tú, no quisieran tu vida

Por ser como eres, mas nadie te olvida

Ese estilo fino y cuerpo que aniquila.

Y es que cada día que pasa te pones más buena

Me vale v*rga que tú seas ajena

Pa’ los problemas soy más cabr*n que al que traes de cabr*n.

No me importa si esta calentura es pasajera

Si en el infierno mi alma se quema

Valdrá la pena

Mientras tanto, mami, hazme el amor.

Sí, él te compra esos vestidos, pero ya te desvestí

Hace todo pa’ que te quedes y aun así te hago venir

Ya no digas que lo amas

No te engañes sí me extrañas

En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención.

Sí, él te compra esos vestidos, pero ya te desvestí

Hace todo pa’ que te quedes y aun así te hago venir

Ya no digas que lo amas

No te engañes, sí me extrañas

En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención”.

Para La Intención, Christian Nodal retoma el estilo que lo ha caracterizado durante su joven carrera. Además, incorpora los sonidos del corrido tumbado que catapultó a la fama a Peso Pluma.

La historia del tema que unió a Nodal y la “Doble P”

Christian Nodal escribió este corrido tumbado, junto a Brian e Isaías Sandoval, a la medida para Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de PP, marcando la diferencia con los ritmos del mariachi y suvoz.

“Empezar este nuevo año cumpliendo el sueño pendiente de dos chamacos que comenzaron en esto por amor a la música, buscando expresar en letras y melodías lo que queríamos decirle al mundo, es todo lo que puedo pedir”. Christian Nodal

El también autor de Aquí abajo destacó que la música de Peso Pluma “lleva aroma a rancho, a hierba y galope” y se mostró contento con el resultado final de La Intención.

La Intención cuenta la historia de un hombre que se vuelve loco por una mujer que está comprometida en una relación que ya no funciona. Es una canción atrevida y sexy, con un doble sentido poético que la hace irresistible, remata Nodal en un comunicado.