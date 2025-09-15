La lucha de los padres de Debanhi revive en el documental “¿Quién mató a nuestra hija?”

GENERANDO AUDIO...

El cuerpo de Debanhi Escobar fue hallado en 2022, tras varias semanas de búsqueda que mantuvieron en vilo a todo el país. Desde entonces, sus padres, Dolores Bazaldúa y Mario Escobar, viven marcados por el dolor. A más de tres años, las dudas sobre lo ocurrido persisten y la exigencia de justicia continúa, una lucha que ahora queda reflejada en el documental “¿Quién mató a nuestra hija?”.

“Es vivir en una angustia porque todavía no podemos creerlo. No hay nada y, desgraciadamente, la fiscalía no lo tipifica como un feminicidio”, compartió Dolores.

La historia de Debanhi no terminó con el hallazgo de su cuerpo. Su voz permanece a través de sus padres, quienes en esta producción de cuatro episodios comparten su lucha y reconstruyen, paso a paso, lo ocurrido desde su desaparición hasta el momento en que fue encontrada.

El documental de HBO Max también expone las contradicciones del caso y las preguntas que aún siguen sin respuesta.

“No sabemos qué están escondiendo. Nosotros no vamos a descansar, no queremos que nadie más pase por lo que estamos pasando”. Mario Escobar, padre de Debanhi

“¿Quién mató a mi hija?”, el documental sobre Debanhi Escobar. Foto: HBO Max

“¿Quién mató a nuestra hija?”; el caso de Debanhi sigue sin cerrarse

A lo largo de este proyecto audiovisual, Mario y Dolores exigen a las autoridades respuestas y reconstruyen uno de los casos más mediáticos de los últimos años.

“El miedo lo perdimos el día que nos entregaron a nuestra hija sin vida. Ese día perdimos el miedo”. Mario Escobar, padre de Debanhi

Desde la producción, Cecilia Abraham, directora de Desarrollo y Producción, subrayó que contar esta historia busca darle un rostro humano a una problemática recurrente.

“No es un número, es la vida de una adolescente casi adulta. Es una bandera de algo que sucede lamentablemente a diario en México y en Latinoamérica, y tiene que ver con la desaparición de personas”, dijo Cecilia.

Para la familia, este proyecto es también un llamado a la conciencia colectiva: “Si este documental nos abre las puertas para sensibilizar a las autoridades y lograr esa justicia que tanto hemos buscado, y que mucha gente en nuestra misma situación también merece, nos sentiremos orgullosos de poder ayudar”, expresó Dolores.

La serie no solo reconstruye los hechos, también muestra la resiliencia de unos padres que han decidido transformar el dolor en resistencia.

“¿Quién mató a nuestra hija?” es, al mismo tiempo, un retrato íntimo, una denuncia y un clamor que busca evitar que la historia de Debanhi se repita y, sobre todo, que nunca sea olvidada.

Esta nueva serie documental estará disponible el próximo 18 de septiembre por HBO Max.