La magia del cosplay brilló en la CCXPMX25, estos son los mejores vestidos

La Comic Culture Experience México 2025 (CCXPMX25) arrancó con fuerza en el Centro Citibanamex de CDMX, donde el cosplay se robó los reflectores y llenó de color y creatividad el evento geek más esperado del año. Desde personajes clásicos hasta fusiones inesperadas, los asistentes demostraron su talento y pasión por la cultura pop.

En Unotv.com nos dimos a la tarea de buscar a algunos de los mejores atuendos de cosplay y hablar con sus portadores y creadores.

Entre trajes espectaculares y un ambiente lleno de emoción, cientos de fans dieron vida a sus personajes favoritos.

Desde muy temprano, Cosplay Universe reunió a asistentes de todas las edades, muchos caracterizados como héroes, villanos o íconos del anime. El momento más esperado llegó con el desfile diario, donde algunos mostraron su talento, creatividad y dedicación en la pasarela.

“Mi cosplay me costó entre unos 6 mil y 5 mil pesos. Éste Cosplay me salió más fácil encargarlo, porque vengo desde Guerrero y perdí muchos de mis trajes por los fenómenos naturales”.

El costo de un cosplay puede variar ampliamente. Según un sondeo, hecho por Unotv.com en la CCXPMX25, estos son los rangos más comunes:

“Me tardé más o menos un mes. Es caro, pero si sabes usar los materiales, te ahorras mucho más o menos me gasté como 500 o mil pesos. Todo está hecho con goma”.

Los factores que más influyen en el precio son los materiales, las pelucas, el maquillaje, los props y si se contrata a un cosmaker profesional o maquillista.

“Lo compré, nada más la peluca es la que estilizó. Le agregué unos accesorios, me tardé un mes y la esterilización me tardé como siete días y me costó 2 mil 500”.

Yuuki, Cosplayer