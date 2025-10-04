GENERANDO AUDIO...

El jueves se conmemoraron 57 años de la Matanza de Tlatelolco, por lo que el crítico de cine José Antonio Valdés Peña, presentó para Noticias en Claro una selección de películas que abordan el movimiento estudiantil de 1968 y su legado en la historia contemporánea.

Las películas del 68 en el cine mexicano:

“El Grito” (1968) – Leobardo López Aretche: Documental realizado por estudiantes y maestros del CUEC-UNAM que registra de primera mano los momentos clave del movimiento, desde la marcha del silencio hasta el 2 de octubre y la inauguración de los Juegos Olímpicos.

“Canoa” (1975) – Felipe Cazals: Basada en hechos reales, narra el linchamiento de cinco trabajadores universitarios en Puebla, como metáfora de la paranoia anticomunista y el clima represivo de la época.

“Rojo amanecer” (1989) – Jorge Fons: Primera cinta en abordar abiertamente la tragedia del 2 de octubre. Retrata a una familia atrapada en el edificio Chihuahua de Tlatelolco durante la represión.

“Verano del 68” (2000) – Carlos Bolado: Historia de amor juvenil enmarcada en el movimiento estudiantil. Disponible en formato de miniserie y largometraje.

“Olimpia” (2018) – José Manuel Cravioto: Filme animado con técnica de rotoscopio que reconstruye la toma de Ciudad Universitaria, con participación de alumnos de la UNAM.

“Memorial del 68” (2008) – Nicolás Echevarría: Serie documental de cinco capítulos con testimonios de protagonistas como Paco Ignacio Taibo II y Carlos Monsiváis.

“Un extraño enemigo” (2018, Amazon Prime): Serie de ficción política que retrata el 68 desde la mirada del poder, con Daniel Giménez Cacho en el papel de un personaje inspirado en Fernando Gutiérrez Barrios.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Por último, Valdés Peña destacó que estas producciones son una invitación a reflexionar sobre el 2 de octubre de 1968, un episodio que marcó a México y cuya memoria sigue viva en la pantalla.