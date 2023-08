La modelo Jennifer Barlow pierde una pierna tras infectarse con una bacteria come carne

Jennifer Barlow compartió su historia en sus redes. Foto: IG @thisisjenniferbarlow

La modelo estadounidense Jennifer Barlow se metió al mar en las Islas Bahamas y contrajo una bacteria come carne, por lo que le tuvieron que amputar una pierna.

A través de su cuenta de Instagram, la joven de 33 años relató que después de depilarse tuvo un corte en la pierna y que tras meterse al mar se empezó a sentir mal.

Tal como lo relató Barlow a medios locales de su natal Georgia, Estados Unidos, todo ocurrió hace meses, pero no se había atrevido hablar hasta ahora.

Jennifer Barlow cuenta la causa por la que perdió su pierna

Jennifer Barlow cuenta que todo sucedió cuando se depiló las piernas y se hizo un pequeño corte al que no dio importancia, ya que es algo habitual y poco después se metió al agua en las Bahamas y aquello derivó en un problema mayor.

La modelo sintió que su rodilla “comenzó a hincharse, estaba muy roja y caliente” y “apenas podía caminar” debido a que un simple movimiento o contacto le provocaba fuertes dolores.

Un día, estando con su hermano menor, cayó en la cocina y su familia avisó a los servicios de emergencia. A partir de entonces se iniciaron varias semanas de calvario para Barlow.

En el hospital los médicos lucharon para que no perdiera la pierna por la infección, pero no tuvieron más remedio que amputarla. Algo que ha supuesto un duro golpe para ella, a pesar de que cree que fue la decisión más acertada. “Hay belleza y honestidad en todo. Mi discapacidad ahora me ha hecho más fuerte como persona”, confesó la modelo.

En total, a sus 33 años, tuvo que ser intervenida en 33 ocasiones para conseguir extirpar todo el tejido dañado. “Cuando desperté tenía lo que parecía una pierna de zombi. Parecía como si un perro se hubiera apoderado de ella. No me quedaba nada. Los médicos me dijeron que tenía mucha suerte de estar viva”, recuerda.

Actualmente, su familia y allegados han creado una campaña de GoFundMe para que la joven pueda costear los gastos médicos y el pago de una nueva prótesis.