Osmariel Villalobos.

Osmariel Villalobos, exconcursante de “La Casa de los Famosos 3”, anunció que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, a través de un video en sus redes sociales.

La modelo y presentadora venezolana, de 35 años, compartió en un emotivo video que detectó el padecimiento tras hacerse una revisión médica. “Hace unos meses me sentí una pelotica en mi seno derecho”, relató en su cuenta de Instagram. Aunque ese primer bulto no era maligno, los médicos encontraron otro más pequeño.

“Esa sí llamó la atención del doctor. Me mandaron a hacer una biopsia”, explicó. El resultado fue un diagnóstico de carcinoma ductal in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama.

Osmariel Villalobos detalló que será sometida a una lumpectomía, una cirugía para extirpar el tumor junto con un pequeño margen de tejido sano. Posteriormente, seguirá un tratamiento con radioterapia y tomará tamoxifeno, un medicamento que ayuda a reducir el riesgo de que el cáncer regrese.

“No es fácil pero, ¿saben qué? Estoy agradecida porque lo encontré a tiempo y porque tengo la oportunidad de compartir este proceso con ustedes”, expresó la venezolana.

La también ex Miss Venezuela relató cómo cambió su perspectiva tras el diagnóstico. A pesar de llevar un estilo de vida saludable, asegura que esta enfermedad llegó de forma inesperada.

“A veces me pregunto por qué a mí, si soy sana, si me cuido, pero entendí que el cáncer no siempre tiene lógica. A veces viene a detenerte, a obligarte a escuchar, a valorarte de verdad”, reflexionó.

El mensaje de prevención de Osmariel Villalobos

Osmariel Villalobos aprovechó el momento para lanzar un mensaje poderoso sobre la importancia de la detección temprana, especialmente en octubre, Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

“Hoy más que nunca sé que el amor propio también es prevención. Es tocarte, es hacerte la mamografía, es hablar del tema porque detectarlo a tiempo puede salvar tu vida, como está salvando la mía.”

Finalmente, concluyó que “este octubre no es un octubre cualquiera, llevo una historia y un mensaje: ámate, cuídate y no postergues tu salud”.

¿Qué es el carcinoma ductal in situ?

Se trata de una de las formas más tempranas y tratables de cáncer de mama, ya que se encuentra confinado en los conductos del seno y no se ha diseminado.

Villalobos reconoció que el término “cáncer” es fuerte, pero también significa que “algo se detectó antes de que se volviera más serio, se detectó a tiempo, y eso me da una gran ventaja”.