La Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión regresa.

La Muestra Internacional de “Mujeres en el Cine y la Televisión” está de regreso para su edición número 21 con una selección final de 38 filmes y 23 cortos, los cuales se proyectarán en diferentes espacios de la Ciudad de México del 27 al 31 de agosto.

Las cintas, que provienen no solo de México, sino de países como Argentina, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Brasil, Suiza, Polonia, Inglaterra, Bulgaria, Croacia y Finlandia, pretenden mostrar una gran gama de miradas, según compartió Cristina Prado, presidenta de la asociación.

“Lo que esperamos es observar las problemáticas sociales, las inquietudes en cuanto a la violencia que existe hacia las mujeres, temas que tienen que ver con acoso, con costumbres también hay muchas historias que son gratificantes”, dijo Prado para UnoTV.

Este año serán reconocidas con el premio la MUSA, la productora audiovisual Conchita Taboada y la actriz Úrsula Pruneda, además, esta edición está dedica a las mujeres indígenas, quienes también están participando dentro de la programación.

¿Dónde ver la Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y Televisión?

La Muestra iniciara proyecciones en la Cineteca Nacional el 27 de agosto a las 19:00 horas con el cortometraje “Apnea” de Natalia Bermúdez, galardonado con el Premio Ariel de 2024 a Mejor Cortometraje de Ficción y con el documental “Los rostros” de Ágata de Malgorzata Kozera, una coproducción de Polonia e Inglaterra que narra las luchas y esperanzas de la artista polaca quien nació con una enfermedad terminal.

Las sedes en donde se podrán disfrutar las funciones de la Muestra Internacional de Cine y Televisión son:

Cineteca Nacional Xoco

El Cinematógrafo del Chopo:

Cine Club El Gato Azul

SAE Institute México

Cinemanía

Casa del Cine

Mujeres indígenas del cine y la televisión será reconocidas en la Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión

Este año la Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión tiene la prioridad de visibilizar el cine de mujeres indígenas de México en particular de Oaxaca y de Chiapas, pues consideran que están experimentando un auge relevante al ser ellas mismas quienes filman sus propias historias desde sus propias perspectivas.

Según palabras de Cristina, el cine de las mujeres indígenas se ha convertido una herramienta para mostrar la violencia patriarcal como lo hace el largometraje de Ana Ts’uyeb, “Li Cham” que visibiliza a mujeres que renacen y florecen con el zapatismo al defender sus tierras y sus independencias.

“Vientre de Luna” de Liliana de K’an, es un documental introspectivo que plasma el tema de las maternidades en las comunidades tsotsiles de Chiapas entre dolores, sueños, reflexiones y rituales.

¿Qué es esta asociación?

La asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión fue fundada hace más de 20 años por un grupo de mujeres que tenían como principal misión, crear un instrumento que visibilizara el trabajo de todas aquellas mujeres que trabajan en la industria audiovisual en México, pero, sobre todo, un espacio seguro, de convivencia sorora y libre de violencia.