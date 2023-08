La música y terapias le permiten a María León seguir adelante tras un rompimiento

María León lanzó “Hola, me llamo María”.

La cantante María León sorprendió al público con el lanzamiento de su nueva canción titulada “Hola, me llamo María”. En entrevista con UnoTV, reveló que la inspiración detrás de esta emotiva canción fue su enfoque para abrazar su vulnerabilidad tras un rompimiento amoroso.

La letra de la canción proviene de una carta escrita por María León hace tiempo, llena de amor y sentimientos inestables dirigidos a alguien que no la apreció en ese momento. Ahora, convertida en una canción, “Hola, me llamo María” busca conectar con el público y llevar un mensaje de sanación y aceptación propia.

María León expresa que a lo largo de los años ha aprendido que la fortaleza no solo se mide por cuánto dolor se puede soportar, sino también por la valentía de saber cuándo es momento de dejar atrás situaciones que nos lastiman. La carta que inspiró la canción representa un deseo de rescatar algo inestable y, aunque no fue recibida en su momento, María decidió hacerle justicia convirtiéndola en una canción desde el amor y no desde el dolor.

“Me aventé mucho tiempo en terapia, y sigo, pero creo que me ha ayudado a organizar mi mente,m a organizar mi corazón, mis emociones, a saber qué lenguaje utilizar, o sea, he conocido palabras como el narcisismo o como la psicopatía que yo no sabía que estaban alrededor de todo lo que yo estaba viviendo como persona”. Maria León

Lo más sorprendente de la canción “Hola, me llamo María” es que la carta que originalmente estaba dirigida a una persona específica se ha convertido en una carta universal de amor que cualquier persona puede adoptar. María espera que su canción llegue a aquellos que están pasando por experiencias similares y los acompañe en su proceso de sanación, alentándolos a abrazar sus lados oscuros y aceptarse tal como son.

María León prepara un nuevo disco que será íntimo y transformado

El nuevo disco de María León promete ser un viaje íntimo y transformador. La cantante asegura que ha decidido mostrar una parte más vulnerable y cruda de sí misma a través de la música.

El álbum aborda temas profundos y arriesgados, mostrando un crecimiento artístico y personal en cada canción. María Leon revela que este proceso de creación le ha llevado a explorar su mente y emociones, enfrentando aspectos oscuros de su ser que antes evitaba compartir.

Además de su carrera en solitario, María León se encuentra en el musical Vaselina en el reencuentro con los Timbiriches, una experiencia que la ha enriquecido tanto artística como emocionalmente.