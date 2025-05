La ocasión en que Thalía fue multada por posar en sitios restringidos de Chichén Itzá

GENERANDO AUDIO...

Thalía se metió en problemas por pisar zonas arqueológicas | Fotos: Cuartoscuro

El influencer MrBeast está en el ojo del huracán por grabar en la Zona Arqueológica de Calakmul, Balancanche y Chichén Itzá, aunque con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sin embargo, este caso recuerda a cuando, en 2006, fue multada por un caso similar.

En Unotv.com te contamos cuando la cantante de “No me enseñaste” subió una foto en una zona de Chichen Itzá que no debía haber pisado.

Cuando Thalía se metió en problemas por foto en Chichén Itzá

En septiembre de 2006, una publicación impresa compartió una fotografía de Thalía en la que estaba sentada sobre el vientre de Chac Mool con el brazo derecho descansando sobre la cabeza del altar prehispánico, asentado en Chichén Itzá.

La cantante lucía vestida en colores sepia y un sombrero de tela amarillo, además de una mascada rosa colgando alrededor de su cuello.

La mexicana de 53 años se fotografió en el Cenote Sagrado y para llegar ahí “se requiere un permiso especial y el pago de la cuota respectiva”, dijo en ese entonces Camilo Guillén, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Cabe destacar que la revista de espectáculos compartió una segunda imagen en la que aparece sentada sobre la cabeza de una serpiente emplumada de la pirámide de Kukulkán.

Dichas imágenes le valieron una multa a la artista, según dijo el diario El País en febrero de 2024.

El monto y las condiciones de la multa no se dieron a conocer por el medio español.

¿Qué pasa con el caso de MrBeast?

James Donaldson, influencer estadounidense conocido como MrBeast, subió el video “Sobreviví 100 Horas Dentro De Un Templo Antiguo” a YouTube el pasado sábado 10 de mayo.

En este video, se le ve a él y un grupo de personas explorando la Zona Arqueológica de Calakmul, Balancanche y Chichén Itzá.

En redes sociales, comenzaron a circular comentarios de los usuarios quejándose de que se trata de zonas restringidas, a lo que el INAH aclaró que contaba con permisos para realizar su contenido.

Este miércoles, la presidente Claudia Sheinbaum reconoció que MrBeast contaba con un permiso del INAH, aunque dijo: “Que el INAH nos diga bajo qué condiciones se dio este permiso y si se violó, que diga qué sanciones proceden”.

Cabe destacar que el influencer señaló que el video fue realizado en colaboración con la Secretaría de Turismo de México y aseguró que se trató de una reproducción autorizada por el INAH.