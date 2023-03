La canción “Jueves”, del álbum A las cinco en el Astoria (2008), de la agrupación La Oreja de Van Gogh, está inspirada en los atentados del 11 de marzo (11M) de 2004 en Madrid, España mismos que dejaron al menos 193 muertos y dos mil 057 heridos.

Habla sobre una joven que se enamora de un hombre, tras verlo repetidamente en el servicio ferroviario de red de Cercanías de Madrid; el jueves 11M, decide hablarle, como narra La Oreja de Van Gogh, y ese día tiene lugar el atentado de Al Qaeda y el Grupo Islámico Combatiente Marroquí.

“Si fuera más guapa y un poco más lista

Si fuera especial, si fuera de revista

Tendría el valor de cruzar el vagón

Y preguntarte: ¿quién eres? […]

Te sientas en frente y ni te imaginas

Que llevo, por ti, mi falda más bonita

Y al verte lanzar un bostezo al cristal

Se inundan mis pupilas”.

Y entonces ocurre, despiertan mis labios

Pronuncian tu nombre tartamudeando

Supongo que piensas: qué chica más tonta

Y me quiero morir

Pero el tiempo se para y te acercas diciendo

“Yo aún no te conozco y ya te echaba de menos”

Cada mañana rechazo el directo

Y elijo este tren

Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado

Un día especial este 11 de marzo

Me tomas la mano, llegamos a un túnel

Que apaga la luz

Te encuentro la cara, gracias a mis manos

Me vuelvo valiente y te beso en los labios

Dices que me quieres y yo te regalo

El último soplo de mi corazón