La película “The Roses” no le tiene miedo a la cancelación

La película “The Roses” se estrena este 28 de agosto. Foto: IMDb

El amor siempre es un tema medular de las películas como también lo son los divorcios, por eso la nueva versión de la cinta “Los Roses”, protagonizada por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, tiene al mundo expectante.

La cinta, que es un remake de una película de los años 80, llega a las salas de cine este 28 de agosto con la historia de “Ivy” y “Theo”, que protagoniza una comedia negra sin límites pero con mucho cariño.

Una de las comediantes que participan, es la icónica Kate McKinnon, quien reconoció que durante la filmación se “sentía intimidada, pero todos eran muy cálidos y amables, realmente era como un romance entre los ocho de nosotros”.

La película dirigida por Jay Roach reflexiona sobre las dinámicas de pareja y las relaciones con los hijos, hasta tener un desenlace caótico pero divertido.

Admiración y risas en el set de “The Roses”

Jamie Demetriou alabó la actuación de su protagonista, a quien admira desde que era un pequeño niño y para él actuar a su lado es un sueño cumplido.

“Olivia Coleman es un tesoro nacional, ella es famosa por su comedia, por actuar en las sitcoms británicas, es como especie de heroína de la televisión inglesa y verla explotar y todo lo que ha hecho siempre tiene comedia, pero fue sorprendente verla hacerlo”, dijo el comediante que también destacó la trama y los riegos que toma al hablar de temas que ahora podrían ser fácilmente cancelados.

Todo gira en torno a una pareja que se pelea por el patrimonio común y durante su divorcio piden cosas para lastimar al otro, lo que desencadena una serie de situaciones insólitas.

Kate McKinnon y Zoë Chao reconocieron el personaje una de la otra y no dejaron de mostrar el cariño que se generó en el equipo. “Estos dos, es tan desagradable ver lo que hacen, simplemente es gente horrible para ver”, dijo entre risas McKinnon.

El elenco lo completan Andy Samberg, Allison Janney y Ncuti Gatwa, entre otros.