La Roca visita México para la premier de su nueva película: “The Smashing Machine cambió mi vida”

Dwayne “La Roca” Johnson habló de su papel. Foto: A. Flores / Uno TV

Dwayne Johnson “La Roca” estuvo en México para la promoción de “La Máquina: The Smashing Machine”, dirigida por Benny Safdie, quien también vino al país para convivir con fans y medios de comunicación. El exluchador declaró que “The Smashing Machine cambió su vida“.

El director Benny Safdie y Dwayne Johnson se dieron cita este martes 7 de octubre en el fan event en Toreo Parque Central, con motivo de la visita del elenco y la presentación de la película.

Dwayne Johnson encontró una valiosa lección en “The Smashing Machine”

Alrededor de las 19:50 horas, Dwayne Johnson salió a la alfombra roja para saludar a los fans y hablar con los medios de comunicación presentes.

Johnson afirmó que para interpretar a un “campeón que necesitaba aprender a cómo perder”, tuvo que descubrir una valiosa lección.

Expresó que se debe tener una empatía más profunda con la gente, pues se identificó con Mark Kerr, un personaje que representa la lucha personal y profesional de un luchador de artes marciales mixtas.

A pesar de que el personaje no sabe cómo es ser el mejor luchador del planeta, “pero Marker parecía invencible, era tan capaz, era un hombre muy fuerte, y todo el mundo pensaba que tenía sus problemas, y como mucha gente, luchó“, dijo el intérprete.

“A veces lo hacemos bien, a veces, tú sabes, nos golpea y empezamos a pelear contra nuestros demonios. Y la parte más importante de este film no fue solo ganar más empatía, sino también escuchar esa pequeña voz que todos escuchamos, que está en nuestro corazón. Esa es la voz que dice, si quieres hacer algo, hazlo, y puede ser aterrador, pero está bien, deberías hacerlo de todos modos, porque en el otro lado de ese miedo hay que hacer algo bueno, y eso es lo que aprendí con este filme”, Dwayne “La Roca” Johnson, actor

El filme fue impactante en su vida, tanto que al final señaló: “The Smashing Machine cambió mi vida, y es tan bueno estar aquí en México”.

“La Roca” aprovechó para firmar todo tipo de objetos, desde dibujos, figuras de acción, coleccionables, carteles, juguetes y hasta máscaras.

Benny Safdie habló de “The Smashing Machine”

Benny Safdie, director de “The Smashing Machine”, también estuvo presente en el evento y dijo que espera que la audiencia mexicana conecte con el peleador.

“Espero que lo reciban muy bien y espero que lo reciban con la idea de permitir que los pequeños momentos en la vida se vuelvan grandes. Porque quería contar una historia en la que conecten con el peleador. Así que cuando ves a ellos luchar, entiendes quiénes realmente son. Y al final del día, quiero que te sientas bien sobre la vida”, dijo el también director de Uncut Gems.

“The Rock” en tierras mexicanas

El actor exluchador compartió en su cuenta de Instagram un post en el que se puede ver su vista desde lo que parece ser su hotel en Ciudad de México.

En el video aparece el Ángel de la Independencia en reforma y compartió la publicación escribiendo “Meditación matutina en la Ciudad de México”.

“Realmente puedo sentir la altura cuando hago mi trabajo de respiración. ¡Guau! Qué bueno estar aquí. Tengo muchas ganas de verlos a todos y hablar sobre nuestra película. #TheSmashingMachine”, compartió el intérprete acompañado de la canción de Nala Sinephro The High.

¿De qué trata “La Máquina: The Smashing Machine”?

La película sigue la historia real de Mark Kerr, legendario luchador de artes marciales mixtas, mostrando su ascenso, sus caídas y su lucha personal en el octágono.

El filme retrata de manera cruda y humana el precio de la gloria y la resistencia en la vida de un atleta profesional.