Triunfo helado: El éxito arrollador de Bayona en los Premios Goya con “La Sociedad de la Nieve”

La 38ª edición de los Premios Goya fue una noche de gloria para J.A. Bayona y su impresionante película “La Sociedad de la Nieve”. La cinta, basada en la historia real de los sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes de 1972, logró un éxito arrollador al llevarse a casa 12 de los 13 premios a los que estaba nominada.

Esta hazaña la posiciona como una de las películas más premiadas en la historia de los Goya y con más posibilidades de ganar un Oscar en los siguientes premios.

Dirigida por el aclamado cineasta español, “La Sociedad de la Nieve” no solo se llevó el galardón a Mejor Película, sino que también obtuvo el prestigioso reconocimiento a Mejor Dirección para J.A. Bayona. Además, destacó en categorías técnicas como Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, y Mejores Efectos Especiales, entre otros.

La Sociedad de la Nieve se llevó el premio a Mejor Actor de Revelación

El elenco y equipo de la película también fueron reconocidos por su destacada labor. Matías Recalt fue galardonado como Mejor Actor Revelación, mientras que Pedro Luque recibió el premio a Mejor Dirección de Fotografía por su extraordinario trabajo visual en la película.

El éxito de “La Sociedad de la Nieve” en los Premios Goya 2024 no solo consagra a J.A. Bayona como uno de los directores más talentosos de la industria cinematográfica española, sino que también destaca el impacto y la relevancia de esta película que ha cautivado a audiencias de todo el mundo.

Con un total de 150 millones de espectadores en todo el mundo, “La Sociedad de la Nieve” se erige como una obra maestra del cine contemporáneo, emocionando y conmoviendo a espectadores de todas las edades.

¿Quiénes más ganaron en los Premios Goya?

Entre los premiados, se destacan también Malena Alterio y David Verdaguer, quienes fueron galardonados como Mejores Intérpretes Protagonistas. La ceremonia, conducida por Ana Belén, Javier Ambrossi y Javier Calvo, no solo honró los logros cinematográficos, sino que también rindió homenaje a la legendaria Concha Velasco y celebró los 25 años de la icónica película “Todo sobre mi madre”.

El presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, aprovechó la ocasión para condenar cualquier forma de abuso o violencia contra las mujeres, un mensaje reforzado por la vicepresidenta Susi Sánchez. Además, Méndez-Leite resaltó el buen momento que vive el cine español y llamó a apoyar la industria cinematográfica.

Otras películas destacadas en la ceremonia fueron “20.000 especies de abejas”, dirigida por Estibaliz Urresola, que obtuvo tres premios, y “Cierra los ojos”, de Víctor Erice, que se llevó uno. El evento también reconoció el talento de figuras como Janet Novás, Rigoberta Bandini y Pablo Berger, quien se llevó el Goya de Honor.

Entre los momentos más emotivos de la noche estuvo el homenaje a la inolvidable Concha Velasco y la intervención de la actriz estadounidense Sigourney Weaver, quien recibió el Goya Internacional. La gala estuvo amenizada con actuaciones musicales y sketches humorísticos, resaltando la vitalidad y diversidad del cine español.

Lista completa de premiados en la 38va edición de los Premios Goya:

Mejor película y dirección a La Sociedad de la Nieve

-Mejor película: La sociedad de la nieve

-Mejor dirección: Juan Antonio Bayona, por La sociedad de la nieve

-Mejor actor protagonista: David Verdaguer, por Saben aquell

-Mejor actriz protagonista: Malena Alterio, por Qué nadie duerma

-Mejor película europea: la película francesa Anatomía de una caída

-Mejor película iberoamericana: La memoria infinita, de Maite Alberdi (Chile)

-Mejor actor de reparto: Jose Coronado, por Cerrar los ojos

-Mejor actriz de reparto: Ane Gabarain, por 20.000 especies de abejas

-Mejor película de animación: Robot Dreams, de Pablo Berger

-Mejor película documental: Mientras seas tú, el aquí y ahora, de Carme Elias, de Claudia Pinto

-Mejor guion adaptado: Pablo Berger, por Robot Dreams

-Mejor guion original: Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas

-Mejor dirección de arte: Alain Bainée, por La sociedad de la nieve

-Mejor montaje: Andrés Gil y Jaume Martí, por La sociedad de la nieve

-Mejor dirección de fotografía: Pedro Luque, por La sociedad de la nieve

-Mejor cortometraje de animación: To bird or not to bird, de Martín Romero

-Mejor cortometraje documental: Ava, de Mabel Lozano

-Mejor cortometraje de ficción: Aunque es de noche, de Guillermo García López

-Mejor música original: Michael Giacchino, por La sociedad de la nieve

-Mejor canción original: ‘Yo solo quiero amor’, de Rigoberta Bandini, por Te estoy amando locamente

-Mejor dirección novel: Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas

-Mejor actor revelación: Matías Recalt, por La sociedad de la nieve

-Mejor actriz revelación: Janet Novás, por O corno

-Mejor dirección de producción: Margarita Huguet, por La sociedad de la nieve

-Mejores efectos especiales: Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro, por La sociedad de la nieve

La Sociedad de la Nieve se llevó el Goya a mejor sonido y maquillaje

-Mejor sonido: Jorge Adrados, Oriol Tarragó y Marc Orts, por La sociedad de la nieve

-Mejor maquillaje y peluquería: Ana y Belén López-Puigcerver y Montse Ribé, por La sociedad de la nieve

-Mejor diseño de vestuario: Julio Suárez, por La sociedad de la nieve

-Goya de Honor: Juan Mariné

-Goya Internacional: Sigourney Weaver