“La sociedad de la nieve” recibe el Premio Platino del Público a la Mejor Película

“La sociedad de la nieve” favorita del público en los Premios Platino. Foto: CLB

“La sociedad de la nieve” recibió el Premio Platino del Público a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción , además, Enzo Vogrincic fue elegido como el Mejor Actor en Largometraje.

Juan Antonio Bayona, director de la cinta, recibió el premio y agradeció a todas las personas que fueron al cine a verla o que la han visto a través de la plataforma de Netflix.

“Quiero compartir este premio con el grupo humano gigantesco que hay detrás de la película, desde los sobrevivientes y familiares de los fallecidos que nos dieron permiso para contar esta historia. 250 millones de personas la vieron en Netflix, es la película más vista en idioma español”, aseguró Bayona.

Bayona también envió un mensaje sobre lo importante que es hacer equipo en la vida: “los Premios Latinos llevan 11 años dando el mensaje de que estamos solos, pero podemos hacer equipo. Es increíble cuando una película, que es mentira, toca algo que es real”, dijo Bayona

Por su parte, Enzo Vogrincic recibió el premio del público a la Mejor Interpretación Masculina, por “La sociedad de la nieve” y la serie “El cuerpo en llamas” se alzó con el Premio Platino del Público a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica.

Dolores Fonzi fue elegida como Mejor Actriz en los Premios Platino

Dolores Fonzi fue elegida por el público como Mejor interpretación Femenina en Largometraje por su película “Blondi”. La actriz dijo estar muy agradecida con el público que votó por una comedia “en tiempos que está muy difícil reírse”.

Los ganadores de los Premios del Público a la Mejor Interpretación Masculina y Femenina en Miniserie o Teleserie Cinematográfica fueron, respectivamente, Santiago Korovsky por “División Palermo” y Úrsula Corberó por “El cuerpo en llamas”.

Todos los galardonados fueron escogidos por una audiencia de más de 14, 000 votantes.

Cecilia Roth será homenajeada

La actriz, Cecilia Roth, será homenajeada con el Premio Platino de Honor en la XI Edición de los Premios Platino Xcaret, el próximo 20 de abril de 2024. Previo al evento, la española compartió unas breves palabras con la prensa internacional e hizo un llamado de “auxilio” y apoyo para la industria de cine de Argentina.

Roth destacó la difícil situación que atraviesa la cultura en su país: “están desmantelando la cultura argentina en general y el cine argentino en particular. Se está haciendo muy difícil hacer cine y hago un pedido de ayuda porque puede que el año que viene no haya ningún representante argentino en estos premios Platino, porque no se hará ninguna película” , esto en referencia a las políticas de Javier Milei.