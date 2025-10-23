La Sonora Dinamita se despide de su vocalista Toño Peregrino: “Las leyendas como tú no mueren”

GENERANDO AUDIO...

La Sonora Dinamita se despide de su vocalista Toño Peregrino.

La Sonora Dinamita, de Lucho Argaín y Xiu García, anunció este miércoles sobre la muerte de su vocalista Toño Peregrino. A través de sus redes sociales, la agrupación dedicó un emotivo mensaje de despedida al cantante y aseguró que “la música tropical está de luto”.

“No es un adiós, es un hasta luego, porque las leyendas como tú no mueren, se quedan sonando eternamente en cada canción”, escribió La Sonora Dinamita en su cuenta de Instagram este miércoles.

“Hoy la música tropical está de luto… ‘La Sonora Dinamita’ despide con el alma a uno de los más grandes, a un compañero, un amigo y un artista que dejó huella en cada nota, en cada escenario y en cada corazón que tuvo el privilegio de escucharlo”. La Sonora Dinamita

Y aseguraron que Toño Peregrino será recordado por su trayectoria y alegría en cada presentación.

“Toño Peregrino no fue sólo una voz, fue sentimiento, fue entrega, fue alegría pura que iluminaba cada show con su energía inigualable. Hoy el escenario se siente más vacío, el ritmo se detiene por un instante, y nuestras almas se llenan de nostalgia”, agregaron.

La despedida terminó con un agradecimiento.

“Gracias, Toño, por compartir tu talento con nosotros, por ser parte de nuestra historia y por hacer vibrar al mundo con tu voz”, se lee en el mensaje.

¿Quién fue Toño Peregrino?

David Antonio Rodríguez García, fue percusionista y cantante, además de sobrino directo de Toña ‘La Negra’, una de las más grandes intérpretes de Agustín Lara.

Toño Peregrino se convirtió rápidamente en una leyenda y pisó escenarios emblemáticos como el Teatro Blanquita, donde acompañó a grandes figuras como Celia Cruz, Olga Guillot, Cheo Feliciano e Ismael Miranda.



