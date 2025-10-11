“La Sustancia” llega a HBO Max: María Antonieta de las Nieves y Paola Montes protagonizan video promocional

GENERANDO AUDIO...

“La Sustancia” llega a HBO Max. Foto: Getty

La película “La Sustancia” llegó a HBO Max, y para ello se lanzó un video promocional que fue protagonizado por María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca, quien interpretó su personaje de “La Chilindrina”, en la reciente serie de “Chespirito”, de la misma plataforma.

Un misterioso paquete con el número 504 es abierto por María Antonieta, quien al abrirlo se encuentra con un papel que dice “Ustedes son una misma”, así como un kit activador que es parecido al de la cinta cinematográfica.

Video promocional de “La Sustancia” en HBO Max

Una vez que se hace uso del famoso activador es cuando llega a escena Paola Montes de Oca, como una versión más joven de María Antonieta. Al juntarse, ambas dicen “Funcionó… Fíjate, fíjate, fíjate”.

Enseguida se produce una curiosa conversación:

María Antonieta : Pero recuerda, debemos respetar el balance. Somos una misma.

: Pero recuerda, debemos respetar el balance. Somos una misma. Paola Montes : No oigo, no oigo, soy de palo.

: No oigo, no oigo, soy de palo. María Antonieta : ¡No, espérate!

: ¡No, espérate! Paola Montes: Tengo orejas de pescado

El video promocional sobre “La Sustancia” y su llegada a HBO Max incluso refleja un cierto toque nostálgico, relacionando un tanto con el tema de la película, que es el miedo a envejecer, así como sufrir la presión por seguir joven en la industria del entretenimiento.

Al final, María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca logran congeniar y ambas se sientan en un sillón para poder ver la película, junto a un tazón con palomitas.

¿De qué trata la película “La Sustancia”?

Ahora que “La Sustancia” llega a HBO Max, cabe recordar que esta película trata de una persona que se la inyecta (la sustancia) para producir una versión más joven y hermosa de sí misma.

Ahí, Elisabeth Sparkle, una estrella del fitness televisivo despedida a los 50 años cae en la tentación. Así “nace” su avatar Sue, mientras que enfrente tiene a un productor grosero.

La única condición para no ponerse en peligro mutuo es que ambas deben compartir su tiempo de manera equitativa en el mundo exterior. Pero Sue siempre quiere más.

¿Quiénes protagonizan de la película “La Sustancia”?

Demi Moore

Margaret Qualley

Dennis Quaid

Esta cinta de terror fue dirigida, escrita y coproducida por Coralie Fargeat.