Como premonición: la última publicación de Matthew Perry fue en su jacuzzi

La última publicación de Matthew Perry fue en su jacuzzi. Foto: AFP

Matthew Perry murió el pasado sábado a los 54 años. El actor era uno de los protagonistas de la serie “Friends”. Los primeros reportes, dados a conocer por TMZ, refieren que el actor fue hallado en su casa de Los Ángeles, California, ahogado en un jacuzzi y fue justamente ahí donde estaba en su última publicación de Instagram.

“Oh, ¿entonces el agua tibia girando te hace sentir bien? soy Mattman”, escribió Matthew Perry en su cuenta de la red social de Instagram y subió esta fotografía de un jacuzzi.

El actor hizo alusión al personaje de Batman con la palabra “Mattman”, lo cual coincide con el título de uno de los capítulos finales de su autobiografía Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

¿Por que usuarios de redes sociales hablan de una premonición?

En el octavo episodio de la novena temporada de Friends, Chandler está en su departamento junto a Rachel y su hermana, Amy, Ross, Phoebe y Joey. Su esposa, Mónica, deja su vajilla de porcelana sobre una silla y les pide a todos que tengan cuidado.

Termina rompiendo todas las piezas de la vajilla en un intento de ir a cambiar a la pequeña Emma. En ese momento, Matthew Perry dice: “Supongo que seré el primero en morir”. Este comentario dejó impactados a todos sus fanáticos.

Aunque Matthew Perry cobró fama internacional por su papel en “Friends”, serie que se estrenó en 1994, el actor también participó en otros programas de televisión y películas, una de ellas al lado de Salma Hayek. Personificó al siempre ocurrente y sarcástico Chandler Bing a los 25 años, lo que lo catapultó a la fama.

Matthew Perry y sus colegas de reparto en Friends – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer – negociaron cada uno un millón de dólares por capítulo al final de su exitosa serie de 236 episodios, que estuvo 10 años al aire.

Además de la popular serie de la NBC, también tuvo apariciones en películas como “The Whole Nine Yards”, su secuela “The Whole Ten Yards”, y “17 Again”.

De la misma manera, destacó como cocreador, escritor y protagonista de la serie (sitcom) Mr. Sunshine, la cual fue estrenada el 9 de febrero de 2011.

Matthew Perry anduvo con famosas del mundo del espectáculo como Julia Roberts, Yasmine Bleeth, Neve Campbell, Lauren Graham, Rachel Dunn, Lizzy Caplan y Molly Hurwitz.