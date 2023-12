“La venganza de los Ex V.I.P” regresa, conoce el elenco

‘La Venganza de los Ex V.I.P’ vuelve y los influencers que participaron prometen que será una tercera temporada llena de pasión, drama y muchas sorpresas en el Caribe colombiano, donde se realizó.

Conoce el elenco de la tercera entrega de ‘La Venganza de los Ex V.I.P’

Fernanda Moreno, 25 años, Instagram

Diana Zambrano, 26 años, Instagram

Ana Ovalles, 26 años, Instagram

Lilian Durán, 28 años, Instagram

Daniela “Queen” Buenrostro, 25 años, Instagram

Fraag Malas, 29 años, Instagram

Alex Flores, 25 años, Instagram

Aldo Tamez De Nigris, 23 años, Instagram

Valentino Lázaroh, 25 años, Instagram

Asaf Torres, 26 años, Instagram

Tras dos exitosas temporadas, Unotv.com platicó con Aldo y “Queen” sobre este regreso, De Nigirs aseguró, que la tercera temporada de ‘La Venganza de los Ex V.I.P’ tiene mucho drama, muchas peleas, amor, unos cuantos enamorados y muchos encuerados.

“Yo no me considero famoso, pero cuando me invitaron dije a huevo (…), es una temporada en la que va a haber drama, amor, muchas peleas, mucha fiesta y mucho cagadero”, dijo Aldo Tamez De Nigris.

Por su parte, Daniela “Queen” Buenrostro compartió que ella vivió esta experiencia de manera intensa: “lloré mucho, me enojé mucho, pero también me reí, creo que hice amigos muy cercanos, que se van a quedar para muchos años. Siempre lo dije, fue el mejor verano de mi vida”

“Este año yo empecé soltera y creo que fue el año perfecto también para entrar a la venganza”. Daniela “Queen” Buenrostro

¿De qué trata la tercera temporada?

El controvertido reality show regresó a MTV y Paramount+. ‘La Venganza de los Ex VIP’ reúne a diez famosos solteros en una paradisiaca playa del caribe colombiano, en donde buscarán encontrar el amor verdadero, pero sus vacaciones de ensueño se convertirán en una pesadilla cuando reciben poco a poco la inesperada llegada de sus más odiados exes.

El drama se desarrolla a medida que cada ex llega con sus propias intensiones. Unos llegan a cobrar venganza por una infidelidad o dolorosa ruptura, otros llegan con el objetivo de recuperar a su gran amor. Pero nada será tan fácil cuando hay nuevas relaciones formándose entre ellos.

‘La Venganza de los Ex VIP’ es una adaptación

La Venganza de los Ex es la adaptación latinoamericana del exitoso formato de MTV UK Ex On The Beach, que cuenta con múltiples temporadas internacionalmente.

Este programa ha sido adaptado por MTV localmente con gran popularidad en otros países como Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, Brasil y México. LVDLE VIP 1 y 2 rompió récords de audiencia en MTV y se colocó como uno de los contenidos más vistos en Paramount+ y redes sociales.