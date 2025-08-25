La verdad detrás de los videos en Paseo de la Reforma: por qué huían decenas de personas

GENERANDO AUDIO...

La verdad detrás de los videos en Paseo de la Reforma. Foto: Shutterstock / Getty

Decenas de personas corrieron despavoridas sobre Paseo de la Reforma, en la CDMX, ignorando los autos y el transporte público, según mostraron videos en redes sociales, los cuales causaron desconcierto entre los capitalinos este fin de semana.

Aunque en un inicio la escena parecía alarmante, la realidad es que no se trató de ninguna emergencia, sino de la filmación de una superproducción de Hollywood.

¿Qué sucedió en Paseo de la Reforma?

Los clips, grabados el sábado 23 de agosto, muestran a un gran número de extras huyendo entre gritos, mientras el tráfico se mantenía detenido. Algunos videos, incluso, llevaban sobreimpreso el texto: “Grabación Godzilla en Reforma CDMX”.

Se trató de la filmación de “Godzilla x Kong: Supernova”, la próxima entrega del “Monsterverse” de Legendary Pictures, que llegará a los cines en marzo de 2027.

El equipo de producción solicitó y obtuvo los permisos correspondientes para cerrar temporalmente el tramo que va del Ángel de la Independencia a la glorieta de la Diana Cazadora, donde se recreó la caótica huida que se viralizó en plataformas como TikTok, X e Instagram.

Días antes de la grabación, la Secretaría de Cultura de la CDMX emitió un comunicado informando que el sábado se cerraría un tramo del Paseo de la Reforma por trabajos de filmación.

“Los carriles centrales del Paseo de la Reforma, en el tramo de la Columna de la Independencia a la Glorieta de la Diana Cazadora, permanecerán cerrados hasta las 15:30 horas. Además, durante este horario, la calle de Florencia tendrá cierres en sus intersecciones con Hamburgo y Londres, permitiendo la circulación en los carriles de su extrema derecha en sentido a Circuito Interior”. Señala el comunicado de la Secretaría de Cultura de la CDMX.

Todo sobre la nueva película de “Godzilla x Kong: Supernova”

La dirección de “Godzilla x Kong: Supernova” corre a cargo del australiano Grant Sputore, conocido por “I am mother”, mientras que el elenco incluye a actores como Kaitlyn Dever, Dan Stevens, Jack O’Connell, Sam Neill, Matthew Modine y Delroy Lindo, aunque ninguno de ellos participó directamente en las grabaciones en México.

Además de Reforma, trascendió que el Palacio de Bellas Artes también fue escenario de filmaciones, consolidando a la Ciudad de México como un atractivo destino para grandes franquicias de cine.

¿De qué tratará “Godzilla x Kong: Supernova”?

Aunque todavía no se ha revelado la sinopsis oficial, la película continuará la historia de “Godzilla x Kong: El nuevo imperio”. Ésta será la sexta entrega del “Monsterverse”, explorando nuevas batallas entre los titanes más famosos del cine.

Su estreno mundial está programado para el 26 de marzo de 2027, por lo que aún falta tiempo para ver en pantalla la secuencia que sorprendió a quienes transitaban por Reforma.